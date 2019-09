Schalke 04: Kabak bezeichnet Wagner-Gespräche als "sehr wichtig" für Wechsel, Harit über seine Zukunft - alle News und Gerüchte zu S04

David Wagner spielte eine zentrale Rolle im Transfer von Ozan Kabak und Amine Harit spricht über seine Zukunft. Alle S04-News am Donnerstag.

Am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) trifft der auf Tabellenführer . Sportvorstand Jochen Schneider trifft dabei auf seinen Ex-Klub.

Weiter spricht Ozan Kabak über die Rolle von David Wagner in seinem Wechsel und Amine Harit über seine Zukunft.

Der FC Schalke 04 am Donnerstag:

Kabak über Schalke-Wechsel: Wagner-Gespräche "sehr wichtig"

Neuzugang Ozan Kabak hat verraten, dass die Gespräche mit Trainer David Wagner ein wesentlicher Faktor für seinen Wechsel vom zu den Knappen im Sommer gewesen seien. Kabak sagte auf der S04-Homepage: "Sie spielten eine große Rolle bei meiner Entscheidung."

Über seinen neuen Trainer führte der türkische Innenverteidiger aus: "Er gibt mir immer wieder gute Ratschläge und hilft mir, mich stetig zu verbessern. Ich probiere Tag für Tag, diese Ratschläge auf und neben dem Platz umzusetzen."

Über sein Debüt (beim 5:1 gegen Paderborn am 4. Spieltag) nach längerer Verletzungspause freute sich Kabak: "Obwohl ich zuvor lange gefehlt habe, hat David Wagner mir das Vertrauen geschenkt und mich für mein Engagement im Training belohnt. Das macht mich sehr glücklich. Ich bin dem Trainer sehr dankbar."

S04: Amine Harit ist "zu 200% auf Schalke konzentriert"

Amine Harit steht zurzeit beim FC Schalke 04 im Mittelpunkt, natürlich wird da auch seine Zukunft immer mehr zum Thema. "Aktuell konzentriere ich mich nur auf das, was auf dem Platz passiert. Ich weiß, dass viel über meine Zukunft geredet wird, aber ich bin wirklich zu 200 Prozent auf Schalke konzentriert", sagt er im Interview mit Sky Sport.

Harits Vertrag auf Schalke läuft noch bis 2021. "Wir werden mit dem neuen Trainer, dem neuen Sportvorstand sprechen und dann sehen wir, was in der Zukunft passiert. Aber derzeit fühle ich mich wohl auf Schalke. Wir werden sehen, was in den nächsten Wochen und Monaten passiert", so der 22-Jährige.

Schalke 04: RB-Wiedersehen für Sportvorstand Jochen Schneider

Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider trifft beim -Duell mit RB Leipzig am Samstag erstmals auf seinen ehemaligen Arbeitgeber. Schneider war ab Oktober 2015 Globaler Fußballkoordinator bei der Red Bull GmbH und ab Juli 2017 Leiter Sport bei RB. "Ich freue mich, dorthin zu fahren", sagte Schneider dem kicker.

Die Roten Bullen hätten einen "besonders guten Kader, der einer der spannendsten in der Bundesliga ist und in diesem Sommer nochmals sinnvoll verstärkt wurde", erklärt er.

Schalke 04 verändert Parkplatz-Strategie bei Heimspielen

Schalke 04 geht bei Heimspielen in der Veltins-Arena in Bezug auf die Parkplätze neue Wege. Die Königsblauen entschieden, die öffentlichen Parkplätze A bis E ab dem Schalker Heimspiel gegen den (5. Oktober) für einige Besucher zukünftig kostenpflichtig anzubieten. Man will die Staugefahr bannen und Anreize für eine frühzeitige Anreise schaffen.

Die Möglichkeit, kostenfrei zu parken, besteht nämlich weiterhin. Anhänger, die früher als zwei Stunden vor Anpfiff anreisen, können weiterhin kostenfrei parken. Sie erhalten bei der Auffahrt auf die Parkfläche einen Schein, den sie bei der Ausfahrt vorzeigen und nicht bezahlen müssen – so soll der Verkehr vor den Spielen entzerrt, Stauquellen vermieden und die Anreise beschleunigt werden.

Um einen Anreiz zu schaffen, vom Auto aufs Fahrrad umzusteigen, bietet Schalke außerdem ab sofort zu allen Heimspielen und Sonderveranstaltungen bewachte Fahrradstellplätze an. Der Traditionsklub hatte außerdem im Sommer seinen Vertrag mit der Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG (Bogestra) verlängert, sodass die Anreise zu den Heimspielen der Schalker mit dem öffentlichen Personennahverkehr auch weiterhin im Ticketpreis inkludiert ist.

Bericht: Ex-Schalke-Coach Domenico Tedesco bereitet sich auf neuen Job vor

Der ehemalige Schalke-Trainer arbeitet momentan offenbar an seiner Rückkehr auf die Trainerbank. Wie die Funke Mediengruppe berichtet, bereitet sich der 34-Jährige auf ein mögliches Engagement im Ausland vor.

Demnach gebe es Kontakte zu mehreren interessierten Klubs, ein konkretes Angebot soll dabei jedoch noch nicht vorliegen. Die Tatsache, dass Tedesco neben Deutsch und Italienisch auch Englisch, Französisch und Spanisch spricht, qualifiziert ihn dennoch für viele Stationen in den europäischen Top-Ligen.

Derzeit befinde sich Tedesco weiterhin in der Aufarbeitung seiner Amtszeit bei den Königsblauen. Seit seiner Entlassung auf Schalke im vergangenen März ist der Trainer vereinslos.