Schalke 04: Mourinho sagte Königsblau ab, Wagner will gegen Leipzig mutig spielen - alle News und Gerüchte zu S04

Schalke 04 klopfte auf der Trainersuche auch bei Jose Mourinho an, der Portugiese sagte aber ab. Wagner fordert Mut gegen RB Leipzig. Alle S04-News.

Am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER ) trifft der auf Tabellenführer . Ein echtes Top-Spiel, bei dem die Verantwortlichen im Vorfeld jede Menge Lob austauschen.

Indes hatte S04 auf der Trainersuche nach der Entlassung Domenico Tedescos im Frühjahr auch Startrainer Jose Mourinho auf dem Zettel. Der aktuelle Coach David Wagner fordert gegen RB derweil ein mutiges Auftreten von seiner Mannschaft.

Der FC Schalke 04 am Samstag: Hier findet Ihr alle relevanten News und Transfergerüchte rund um S04!

FC Schalke: Jose Mourinho sagte unter anderem S04 ab

Jose Mourinho will nach Informationen von Goal und SPOX zurück zu . Der Portugiese lehnte seit seiner Entlassung bei eine Reihe von Angeboten ab. Unter anderem der FC Schalke 04 und der wollten den Trainer verpflichten.

Zwischen Mai und September versuchten die , , Wolfsburg, Schalke und der AC Milan Mourinho von einem Engagement zu überzeugen. Der zweimalige Champions-League-Sieger war jedoch auf drei bestimmte Vereine fixiert: Paris-Saint Germain, und den .

RB Leipzig vs. Schalke 04 heute live im TV und im LIVE-STREAM schauen

Nach sechs absolvierten Spielen grüßt RB Leipzig von der Tabellenspitze. Doch auch der FC Schalke 04 legte einen soliden Saisonstart hin und steht auf Platz fünf. Im direkten Duell wollen nun beide Teams das Momentum beibehalten, Anpfiff ist heute Nachmittag (Samstag) um 15.30 Uhr in der Red Bull Arena.

Schalke 04: David Wagner fordert mutiges Auftreten gegen Leipzig

Schalke-Coach David Wagner will sich im Topspiel bei RB Leipzig am Samstagnachmittag keinesfalls hinten reinstellen.

"Was wir vor der Saison gesagt haben, wird sich nicht ändern: Wir versuchen, unser Spiel auf den Platz zu bringen", sagte Wagner am Freitag auf der Pressekonferenz und fügte an: "Nur hinten rein stellen und verteidigen – das funktioniert nicht. Die Qualität der Leipziger ist zu groß, um damit durchkommen zu können."

Schalke 04: Hat Nübel RB Leipzig abgesagt? Das sagt David Wagner

Schalke 04: Alexander Nübel will angeblich nicht zu RB Leipzig

Schalkes Kapitän Alexander Nübel hat laut der Bild kein Interesse an einem Wechsel zum Bundesligarivalen RB Leipzig, das an einer Verpflichtung interessiert sein soll.

Angeblich soll RBL bereits in der gerade abgelaufenen Transferphase versucht haben, Nübel zu verpflichten. Ein 13-Millionen-Euro-Angebot habe Schalke aber abgelehnt.

Im kommenden Sommer läuft Nübels Vertrag beim FC Schalke 04 bekanntlich aus und eine Entscheidung über die Zukunft des jungen Schlussmanns soll erst 2020 fallen.