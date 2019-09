Schalke 04: Alexander Nübel sagt RB Leipzig ab, Benito Raman zurück im Training - alle News und Gerüchte zu S04

Alexander Nübel will nicht zu RB Leipzig und Schalke lehnte ein entsprechendes Angebot aus Sachsen ab. Alle S04-News.

Am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER ) trifft der auf Tabellenführer . Ein echtes Top-Spiele, bei dem die Verantwortlichen im Vorfeld jede Menge Lob austauschen.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Schlagzeilen gibt es auch um Alexander Nübel: RBL soll scharf auf den Kapitän der Knappen sein. Allerdings wollten die Schalker ihn bisher nicht verkaufen und auch Nübel selbst strebt keinen Abgang gen Leipzig an.

Der FC Schalke 04 am Freitag: Hier findet Ihr alle relevanten News und Transfergerüchte rund um S04!

Das Schiedsrichtergespann:



👮🏽‍♂️ Manuel Gräfe

🚩 Guido Kleve & Sascha Thielert

4⃣ Florian Heft

📺 Günter Perl & Frederick Assmuth



Alle weiteren Infos zum Auswärtsspiel in Leipzig ➡️ https://t.co/hnqNZ6aW0J#S04 | 🔵⚪️ | #RBLS04 pic.twitter.com/i5xfaE1rsx — FC Schalke 04 (@s04) 26. September 2019

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

Schalke 04: Alexander Nübel will angeblich nicht zu RB Leipzig

Schalkes Kapitän Alexander Nübel hat laut der Bild kein Interesse an einem Wechsel zum Bundesligarivalen RB Leipzig, das an einer Verpflichtung interessiert sein soll.

Angeblich soll RBL bereits in der gerade abgelaufenen Transferphase versucht haben, Nübel zu verpflichten. Ein 13-Millionen-Euro-Angebot habe Schalke aber abgelehnt.

Im kommenden Sommer läuft Nübels Vertrag beim FC Schalke 04 bekanntlich aus und eine Entscheidung über die Zukunft des jungen Schlussmanns soll erst 2020 fallen.

Benito Raman zurück im Schalke-Training

Neuzugang Benito Raman ist bei Schalke 04 ins Mannschaftstraining zurückgekehrt, Trainer David Wagner steht vor Spitzenspiel am Samstag beim Tabellenführer RB Leipzig erstmals der komplette Kader zur Verfügung. Der Ex-Düsseldorfer Raman, der wegen Sprunggelenksproblemen pausiert hatte, ist aber laut Wagner noch "kein Kandidat für die Startelf".

Erst nach dem Training am Freitag will der Coach entscheiden, ob der Belgier mit nach Leipzig reist oder am Samstag "eine intensive Trainingseinheit" einlegt.

#Wagner: Benito #Raman konnte gestern wieder komplett mittrainieren. Wir hatten den gesamten Kader auf dem Platz. Darüber sind wir sehr glücklich. Ein großes Kompliment an unsere medizinische und physiotherapeutische Abteilung.#S04 | 🔵⚪️ | #RBLS04 pic.twitter.com/5sVyHqaWVU — FC Schalke 04 (@s04) 27. September 2019

Vor dem Spitzenreiter RB hat Wagner größten Respekt. "Sie haben einen ganz interessanten Kader mit Tempo, Dynamik und physischer Präsenz", sagte der Deutsch-Amerikaner und prophezeite: "Sie werden am Ende der Saison in der landen und sind ein ganz ernsthafter Kandidat für die Meisterschaft."

Für sein Team, das zuletzt drei Siege in Folge feierte, ist Leipzig eine erste Reifeprüfung, "wir wollen uns messen und schauen, wie wir das hinkriegen". Wagners Rezept gegen den Tabellenführer: "Nur mit Verteidigen wird es nicht funktionieren. Wir müssen so auftreten, dass es keinen Spaß macht, gegen uns zu spielen."

Schalke-Trainer David Wagner: "Ich mag den Pott"

Nach seiner Rückkehr als Trainer zu Schalke 04 hat David Wagner eine Wohnung mitten in Gelsenkirchen bezogen. "Ich mag den Pott und die Menschen hier. Die sind klar und geradeaus, das gefällt mir und passt zu mir", sagte der UEFA-Pokalsieger von 1997 im Interview mit dem Sportbuzzer. Schon als Spieler habe er in der Stadt gewohnt und nicht wie viele Profis in den vergangenen Jahren etwa in Düsseldorf.

Auf ein konkretes Saisonziel habe er verzichtet, weil nach dem Beinahe-Abstieg der Königsblauen in der vergangenen Spielzeit "Demut angesagt" sei. In den drei Jahren, für die er auf Schalke unterschrieben habe, wolle er aber "diesen fantastischen Klub zurück in den internationalen Fußball führen".

Sein Job als Trainer sei mit seiner Zeit als Spieler nicht zu vergleichen. "Das sind zwei verschiedene Berufe", sagte der ehemalige Stürmer: "Der des Trainers bringt viel mehr Verantwortung mit sich, ist anspruchsvoller, facettenreicher, auch zehrender. Trainer bist du Tag und Nacht, mit Haut und Haar."

Wegen Harit: Nagelsmann lobt Schalke-Coach Wagner

Nach Einschätzung von Julian Nagelsmann hat Schalkes Trainer David Wagner großen Anteil an der positiven Entwicklung von Offensivspieler Amine Harit. "Ich finde, es ist ein herausragendes Indiz für die Klasse des Trainers David Wagner", sagte der Chefcoach von RB Leipzig vor der -Partie gegen Schalke 04 am Samstag.

Harit gelte als "schwieriger Spieler", als "Enfant terrible", sagte Nagelsmann. "Das ist aber ein sehr, sehr guter Bundesliga-Spieler, den David wieder in die Spur gebracht hat", meinte der RB-Coach.

Sein Team werde den Marokkaner offensiv verteidigen, mit einer "besonderen Charakteristik, die ich aber nicht verraten werde", sagte Nagelsmann, der neben Konrad Laimer (Sperre) und Kevin Kampl (Sprunggelenk) wohl auch auf Nationalspieler Marcel Halstenberg (Hüftprellung) verzichten muss.

Unter Trainer Wagner hätten Schalkes Spieler vor allem ihre athletischen Werte verbessert. "Es ist die Mannschaft mit den meisten Sprints, die Einzelspieler sind extrem viel unterwegs", meinte Nagelsmann, "man merkt schon, dass sie viel arbeiten und gerade in den ersten 65 Minuten extrem hoch verteidigen."

Funkel kritisiert Ex-Schalke-Trainer Tedesco: "Hat zu viel zu schnell gewollt"

Trainer Friedhelm Funkel vom Bundesligisten Fortuna Düsseldorf hat seinen ehemaligen Kollegen Domenico Tedesco nach dessen Entlassung bei Schalke 04 in der Vorsaison kritisiert. "Er hat vielleicht ein bisschen überzogen", sagte der 65-Jährige bei Goal und SPOX : "Er hat mit Schalke eine überragende erste Saison gespielt. Aber dann hat er vielleicht zu viel zu schnell gewollt."

Als Hauptgrund für Tedescos Entlassung sieht Funkel neben der Umstellung auf Ballbesitzfußball auch dessen Probleme mit Führungsspielern: "Als Trainer musst du die Kabine im Griff haben. Höwedes zu verabschieden, Naldo abzugeben, der im Jahr davor der beste Spieler war, Fährmann als Kapitän abzusetzen - wenn man solche Spieler nicht mehr als Rückhalt in der Kabine hat, dann hast du als Trainer keine Chance mehr. Das sind so Fehler, die man in jungen Jahren macht, weil man vielleicht zu sehr gehypt wird."

Kabak über Schalke-Wechsel: Wagner-Gespräche "sehr wichtig"

Neuzugang Ozan Kabak hat verraten, dass die Gespräche mit Trainer David Wagner ein wesentlicher Faktor für seinen Wechsel vom zu den Knappen im Sommer gewesen seien. Kabak sagte auf der S04-Homepage: "Sie spielten eine große Rolle bei meiner Entscheidung."

Über seinen neuen Trainer führte der türkische Innenverteidiger aus: "Er gibt mir immer wieder gute Ratschläge und hilft mir, mich stetig zu verbessern. Ich probiere Tag für Tag, diese Ratschläge auf und neben dem Platz umzusetzen."

Über sein Debüt (beim 5:1 gegen Paderborn am 4. Spieltag) nach längerer Verletzungspause freute sich Kabak: "Obwohl ich zuvor lange gefehlt habe, hat David Wagner mir das Vertrauen geschenkt und mich für mein Engagement im Training belohnt. Das macht mich sehr glücklich. Ich bin dem Trainer sehr dankbar."