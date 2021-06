Alle Infos zum FC Schalke 04 am Sonntag: Die Mitgliederversammlung des Absteigers wurde im Laufe des Tages abgebrochen.

FC Schalke 04, News: Mitgliederversammlung abgebrochen!

Die Mitgliederversammlung des Bundesliga-Absteigers Schalke 04 wurde nach Tagesordnungspunkt 4 (Aussprache über die Berichte) abgebrochen. Das gab Versammlungsleiter Jens Buchta, der vorab seinen Abschied als Vorsitzender des Aufsichtsrates nach Ende der Mitgliederversammlung angekündigt hatte, um kurz vor 13.00 Uhr am Sonntagmittag bekannt.

"Die Abstimmungen und Wahlen müssen rechtlich unanfechtbar sein. Diesen Zustand können wir heute nicht herstellen", zitierte die WAZ Buchta. Am Sonntagmorgen war die Mitgliederversammlung wegen technischer Störungen zunächst für eine halbe Stunde unterbrochen worden.

"Es gibt technische Probleme bei der Probeabstimmung. Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung. Danke für eure Geduld", schrieben die Königsblauen bei Twitter.

Die Versammlung wurde live gestreamt. Mitglieder, die die Veranstaltung anschauen und abstimmen wollten, mussten sich im Vorfeld registrieren und eine Vorab-Identifikation durchlaufen. (SID)

FC Schalke 04, News: Klaus Fischer spricht über Huntelaar und Kolasinac

Legende Klaus Fischer hat sich in einem ausführlichen Interview mit Sport1 zu Wort gemeldet und dabei unter anderem über die Trennung des FC Schalke 04 von Klaas-Jan Huntelaar und Sead Kolasinac gesprochen.

"Man muss einfach sagen, Klaas-Jan Huntelaar wird jetzt im August 38 Jahre. Ich persönlich habe auch mit 38 Jahren aufgehört, Fußball zu spielen, weil da kamen die Verletzungen, Muskelfaserrisse und so weiter. Ich glaube nicht, dass er uns dann weitergeholfen hätte. Kolasinac ist ja in England bei Arsenal unter Vertrag und finanziell kann sich Schalke 04 einen Kolasinac nicht leisten. Von daher hat der Verein richtig entschieden, diese beiden Spieler in der neuen Saison nicht in den Kader aufzunehmen", so der 71-Jährige.

Ob der abgestiegene Bundesligst direkt den Wiederaufstieg schafft, kann der frühere Angreifer nicht beurteilen: "Es ist ganz schwer, wenn man abgestiegen ist, wieder in die erste Liga zu kommen. Wir haben in Deutschland große Beispiele, wie etwa der Hamburger SV, der jetzt drei Jahre versucht hat, aufzusteigen und es nicht geschafft hat. Es ist eine schwierige Situation, weil die Gegner, die in der zweiten Liga sind, wissen, sie spielen gegen Schalke 04. Das ist ein anderes Spiel, als wenn Frankenhausen gegen Regensburg spielt."