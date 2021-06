Der FC Schalke 04 am heutigen Samstag: Suat Serdar hat einen neuen Arbeitgeber, Mark Uth verlangt offenbar eine Abfindung von S04.

Schalke 04: Suat Serdar wechselt zu Hertha BSC

Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 und Hertha BSC haben eine Einigung über den Transfer von Mittelfeldspieler Suat Serdar nach Berlin erzielt . Das gaben beide Vereine am Freitagnachmittag offiziell bekannt.

Serdar werde "vorbehaltich der noch ausstehenden medizinischen Untersuchungen" in die Hauptstadt wechseln, heißt es in den Mitteilungen. Über Transfermodalitäten und Serdars Vertragsdauer bei der Hertha wurden noch keine Angaben gemacht.

Schalke 04: Mark Uth fordert angeblich Abfindung

Mark Uth will Schalke 04 nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga verlassen. Der 29-Jährige strebt nach seiner Leihe im Frühjahr 2020 eine Rückkehr zum 1. FC Köln an. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sei er sich bereits mit dem Effzeh einig.

Wie der Express allerdings berichtet, hapere der Deal aber noch an einer finanziellen Forderung des Stürmers. Demnach erwarte Uth eine Art Abfindung von Königsblau, weil er bei einem Wechsel wohl die Hälfte seines bisherigen Jahresgehalts einbüßen würde.

Zuletzt hatte der kicker aufgedeckt, dass er in Gelsenkirchen drei Millionen jährlich zusätzlich einer Punktprämie in Höhe von 17.500 Euro verdiene. Hinzu kommt, dass Köln eine Ablösezahlung kategorisch ausschließen soll, weshalb das bisherige Arbeitspapier mit Uth aufgelöst werden müsse.

Nach Express-Informationen fordere Uth deshalb 500.000 Euro als Abstandszahlung für die Vertragsauflösung. Schalke soll sich hingegen bislang geweigert haben.

Schalke 04 in der 2. Bundesliga: Das sind die 18 Zweitligisten 2021/22

FC Schalke 04 Karlsruher SC Hannover 96 Werder Bremen 1. FC Heidenheim Jahn Regensburg Holstein Kiel SC Paderborn SV Sandhausen SV Darmstadt 98 FC St. Pauli FC Ingolstadt 04 Hamburger SV 1. FC Nürnberg Dynamo Dresden Fortuna Düsseldorf Erzgebirge Aue Hansa Rostock