Schalke 04: Ex-Trainer David Wagner heuert bei Young Boys Bern an

Trainer David Wagner hat neun Monate nach seinem Aus bei Schalke 04 einen neuen Klub gefunden und übernimmt den Schweizer Meister Young Boys Bern. Der Klub aus der Bundesstadt ersetzt mit dem 49 Jahre alten Deutsch-Amerikaner Erfolgscoach Gerardo Seoane, der künftig Bundesligist Bayer Leverkusen trainiert.

"Wir haben mit einigen Kandidaten Gespräche geführt und bei David Wagner sofort gemerkt, dass es passt - sowohl in Bezug auf das Fußballerische als auch auf das Menschliche", sagte YB-Sportchef Christoph Spycher: "Er ist eine sehr spannende Persönlichkeit und passt mit seiner ambitionierten und dennoch bodenständigen Art ideal in unser Profil. Seine Fachkompetenz ist beeindruckend."

Wagner, der seinen Co-Trainer Christoph Bühler mitbringt, war im September 2020 nach nur zwei Bundesliga-Spielen der Schalker Katastrophensaison in Gelsenkirchen entlassen worden. Wagner wurde zuletzt auch bei West Bromwich Albion gehandelt, seit seinem Premier-League-Aufstieg mit Huddersfield Town hat er in England einen sehr guten Ruf.

Frühere Schalker Trainer scheinen in der Schweiz hoch im Kurs zu stehen. Erst am Mittwoch hatte der FC Zürich die Verpflichtung von Andre Breitenreiter verkündet.

Schalke 04: Buchta verlässt den Aufsichtsrat

Schalke 04 braucht einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden. Jens Buchta wird das Gremium im Anschluss an die Mitgliederversammlung am kommenden Sonntag verlassen, das teilte der Absteiger drei Tage vor der virtuellen Veranstaltung mit. Wer seine Nachfolge antritt, ist noch offen. Momentan sind fünf Plätze im Aufsichtsrat vakant, am Sonntag werden sie neu besetzt.

"Ich durfte dem S04 viele Jahre im Aufsichtsrat in verschiedenen Funktionen dienen. Das habe ich sehr gerne gemacht, und ich möchte diese Zeit nicht missen", sagte Buchta: "Aber sie war auch – gerade in den letzten zwölf Monaten - sehr intensiv und fordernd. Ich bin der Ansicht, dass jetzt Andere Verantwortung übernehmen und die Weiterentwicklung des Vereins vorantreiben sollten."

Buchta ist seit 1980 Vereinsmitglied, 15 Jahre lang war er Mitglied des Aufsichtsrates, davon zehn Jahre als stellvertretender Vorsitzender und ein Jahr lang als Vorsitzender. Er übernahm den Posten an der Spitze zuletzt von Clemens Tönnies.

