FC Schalke 04, News und Gerüchte: Spekulationen um Klement und Hartel, Talent Ceka wechselt - alle News zu S04

Schalke hat zwei Kreativspieler im Visier, Jason Ceka verlässt Gelsenkirchen und Christian Fuchs macht weiter. Die S04-News.

Der FC Schalke 04, die News heute. Diese aktuellen Nachrichten, Informationen und Gerüchte über Verträge, Transfers und weitere Themen gibt es zu den Königsblauen am Montag.

Alles Wissenswerte der letzten Tage über die Knappen im Überblick findet Ihr hier:

FC Schalke, Gerücht: Klement und Hartel sind im Gespräch

Einige Transfers hat der FC Schalke für den Neuaufbau in der 2. Bundesliga bereits eingetütet. Aktuell genießt bei den königsblauen Kaderplanern das offensive Mittelfeld Priorität und wie die Bild schreibt, kristallisieren sich zwei Kandidaten für das kreative Zentrum heraus: Philipp Klement vom VfB Stuttgart und Arminia Bielefelds Marcel Hartel.

Klement (28) ist noch bis 2023 an den VfB gebunden, Hartel (25) steht noch bis 2022 unter Vertrag. Allerdings sollen ihre Vereine bezüglich eines Transfers in diesem Sommer gesprächsbereit sein. Über Klement sagte VfB-Sportchef Sven Mislintat: "Bei Philipp geht es darum, wie er sich fühlt. Er ist nicht mehr 20 Jahre jung und möchte vielleicht auch mal 34 Spiele in einem Jahr machen."

Klement und Hartel verfügen über Erfahrung in der 2. Bundesliga. Ob sich intensiver um einen einen oder beide Spieler bemüht wird, hängt auch davon ab, wieviel Schalke durch den Verkauf von teuren Stars wie Amine Harit, Suat Serdar oder Mark Uth einnimmt.

FC Schalke, Transfers: Jason Ceka wechselt nach Magdeburg

Jason Ceka (21) verlässt den FC Schalke und wechselt zum 1. FC Magdeburg. Der junge Stürmer aus der U23 heuert ablösefrei beim Drittligisten an. Magdeburgs Sportchef Otmar Stork sagte: "Jason ist sehr talentiert und entwicklungsfähig. Er ist im Offensivbereich flexibel einsetzbar, hat seine Stärken als Vorbereiter sowie im Torabschluss."

👋🏼 Wir begrüßen Jason #Ceka in unseren Reihen 🔵⚪️



ℹ️ Der 21-jährige Offensivspieler kommt vom FC Schalke 04 II (@knappenschmiede) und unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 plus Option: 👉🏼 https://t.co/iXFIIubZz6

_____#3Liga #EINMALIMMER pic.twitter.com/U1Sh7a8WdJ — 1. FC Magdeburg (@1_FCM) June 6, 2021

Der ehemaliger Junioren-Nationalspieler erzielte in der abgelaufenen Saison zwölf Tore in 25 Partien der Regionalliga West. Außerdem gelangen ihm drei Assists. "Jason ist ein junger und dribbelstarker Spieler, der seine Qualitäten auch in engen Spielräumen hat", freut sich Magdeburg-Trainer Christian Titz auf seinen neuen Angreifer.

FC Schalke, News: Ex-S04-Verteidiger Christian Fuchs hat neuen Verein

Der ehemalige Schalke-Profi Christian Fuchs setzt seine Karriere in den USA fort. Der Linksverteidiger heuert bei der neuen MLS-Franchise Charlotte FC an, sein Vertrag läuft ab Anfang 2022.

"Ich bin beeindruckt von der Vision des Charlotte FC, eine erfolgreiche Mannschaft aufzubauen", sagte Fuchs. Sein Vertrag bei Leicester City war im vergangenen Sommer ausgelaufen, er heuert ablösefrei in North Carolina an.

Fuchs spielte von 2011 bis 2015 für Schalke 04. Für die Königsblauen absolvierte er 136 Pflichtspiele, in denen ihm 8 Tore und 30 Vorlagen gelangen.