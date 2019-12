Schalke 04, News und Gerüchte: Carls wohl vor Startelf-Debüt, Union-Stürmer Andersson wohl im Fokus

Schalke 04 hat auf der Suche nach einem neuen Stürmer offenbar Sebastian Andersson von Union Berlin in den Fokus genommen. Alle S04-News am Samstag.

Am Samstag tritt der zum letzten Spiel der Hinrunde gegen den an (15.30 Uhr im LIVE-TICKER ). Dabei könnte Youngster Jonas Carls erstmals in dieser Saison zum Einsatz kommen - und das sogar von Beginn an.

Alle Highlights von Schalke 04 auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Torwart Markus Schubert wird derweil aufgrund der Rotsperre von Konkurrent Alexander Nübel sicher in der Startformation stehen. Trainer David Wagner lässt dabei offen, ob der ehemalige Dresdner auch nach Nübels Rückkehr das Tor der Knappen hüten wird.

Unterdessen sucht Schalke weiter nach neuen Offensivkräften und ist offenbar mit Sebastian Andersson von fündig geworden. Zudem könnte Edelreservist Steven Skrzybski die Schalker verlassen. Dem 27-Jährigen liegen offenbar Angebote aus vor.

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

FC Schalke 04 offenbar an Stürmer Sebastian Andersson von Union Berlin interessiert

Der FC Schalke 04 hat auf der Suche nach einer offensiven Verstärkung offenbar einen neuen Kandidaten ins Auge gefasst. Wie Ruhr 24 berichtet, sind die Knappen an Stürmer Sebastian Andersson von Union Berlin interessiert.

Der Schwede ist derzeit mit acht Treffern in 16 -Einsätzen der Torgarant der Eisernen und hat einen erheblichen Anteil daran, dass der Klub aus Köpenick derzeit sechs Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz hat.

Für die Königsblauen könnte Andersson eine günstigere Alternative zu Real Madrids Mariano Diaz darstellen, der bereits seit längerem auf Schalke gehandelt wird .

FC Schalke 04: David Wagner stellt Jonas Carls Startelf-Einsatz in Aussicht

Der 22-jährige Defensivmann Jonas Carls steht bei Schalke 04 womöglich vor einem Startelf-Einsatz. Trainer David Wagner stellte dem Youngster vor dem letzten Hinrundenspiel gegen Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr im LIVE-TICKER ) einen Einsatz von Beginn an in Aussicht.

Carls könnte für den 19-jährigen Sommer-Neuzugang Juan Miranda in die erste Elf rücken. Der Spanier sollte nach seinem Wechsel vom eigentlich langsam an die Startelf herangeführt werden, musste aber während der Englischen Woche aufgrund mehrerer Verletzungen gegen Wolfsburg und Frankfurt 90 Minuten durchspielen.

Trainer Wagner erklärte deshalb: "Die Alternative ist Jonas Carls." Zuvor kam der Außenverteidiger erst einmal für die Schalker Profis zum Einsatz - beim 2:5 der Knappen gegen die TSG Hoffenheim im April.

Schalke mit Respekt vor Freiburg: "Nochmal ganz schwere Kost"

Bundesligist Schalke 04 geht mit großem Respekt und großem Hunger in das letzte Hinrundenspiel gegen den SC Freiburg. "Das, was wir am Samstag vorgesetzt bekommen, ist nochmal ganz schwere Kost", sagte Trainer David Wagner. Die Stimmung in seinem Team sei kurz vor Weihnachten aber "alles andere als besinnlich". Schalke ist laut Wagner "im Kampfmodus. Wir werden da alles rausdrücken."

Mit einem Sieg gegen Freiburg am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER ) könnten sich die Schalker in der Spitzengruppe festsetzen, Wagner wünscht sich einen positiven Abschluss der bislang so erfolgreich verlaufenen Hinserie und möchte erst danach "das Resümee ziehen. Wir wollen unbedingt dieses Spiel über die Linie reißen, um aus unserer bisherigen Vorrunde eine besondere zu machen", sagte Wagner.

Vom Gegner, der unter der Woche Bayern München an den Rand einer Niederlage gebracht hatte, schwärmte der Coach regelrecht. "Freiburg spielt eine super Saison, spielt einen super Fußball. Da sind so viele Automatismen zu sehen", so Wagner: "Ich mag diesen Verein. Die machen das außergewöhnlich toll. Man sieht beim Anstoß schon, dass die eine Idee haben."

Personell steht nur hinter dem Einsatz von Ahmed Kutucu ein Fragezeichen. Ob der Stürmer eingesetzt werden kann, soll sich nach dem Abschlusstraining der Schalker entscheiden.

FC Schalke 04: Steven Skrzybski wohl vor Winter-Wechsel

Steven Skrzybski vom FC Schalke 04 steht offenbar vor einem Wechsel im Winter. Wie die Bild berichtet, könnte der 27-Jährige, der bei den Knappen nur Ergänzungsspieler ist, innerhalb Deutschlands wechseln.

Dem Bericht zufolge haben sowohl als auch Ex-Klub Union Berlin Interesse am gebürtigen Berliner bekundet. Auch die Zweitliga-Klubs aus Hamburg und Bielefeld haben Skrzybski offenbar ins Visier genommen.

Der aus der Jugend von Union stammende Skrzybski wechselte vor der Saison 2018/2019 zu den Knappen. In der laufenden Bundesligaspielzeit kam er noch nicht zum Einsatz.