Schalke 04, News und Gerüchte: Wagner reagiert auf Bentaleb-Kritik, Budget für Stürmer-Transfer steht wohl

David Wagner hat auf Nabil Bentalebs Kritik an der Klubführung von Schalke 04 reagiert. Alle zu News zu S04 am Samstag.

Der hat nach der 1:2-Niederlage bei am vergangenen Wochenende am nächsten Spieltag in der . Das Spiel findet am Sonntag statt.

Mark Uth wird dabei nicht mehr zum Einsatz kommen, für ihn ist das Jahr 2019 allem Anschein nach gelaufen. Nabil Bentaleb übt derweil deutliche Kritik an den Klub-Bossen und erhält eine kurzsilbige Antwort von Trainer David Wagner.

Während Amine Harit wohl mit einer hohen Ausstiegsklausel verlängert hat, gibt es auf Schalke auch Gerüchte um ein Interesse an Badou Ndiaye. Außerdem schafft der Aufsichtsrat der Knappen angeblich die Rahmenbedingungen für die Verpflichtung eines Stürmers.

Hier gibt es alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04 vom Samstag.

FC Schalke 04: Aufsichtsrat schafft angeblich Rahmenbedingungen für Stürmer-Verpflichtung

Der FC Schalke 04 sucht in der kommenden Wintertransferperiode dringend nach nach Verstärkung für die Offensive. Wie die Bild berichtet, hat der Aufsichtsrat der Knappen die Millioneninvestition nun bewilligt und damit die Rahmenbedingungen für eine Stürmer-Transfer geschaffen.

Ein möglicher Kandidat ist dabei Mariano Diaz von . Dabei müssen die Schalker jedoch offenbar vorzeitig einen Dämpfer verkraften. So sei es laut der Bild unwahrscheinlich, dass der Transfer zustande kommt. Stattdessen haben die Schalker angeblich zwei andere Kandidaten im Blick.

Die Offensive ist in der laufenden Saison die Schwachstelle des FC Schalke. So warten die beiden Mittelstürmer Mark Uth und Guido Burgstaller weiterhin auf ihre ersten Saisontreffer.

FC Schalke 04: David Wagner reagiert auf Kritik von Nabil Bentaleb

Schalke-Trainer David Wagner Wagner hat vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt auf die Kritik von Mittelfeldspieler Nabil Bentaleb reagiert. Der Algerier hatte in einem Interview mit Onze Mondial der Klubführung vorgeworfen, ihn an einem Transfer zu hindern .

"Ich warte auf einen Ausweg. Ich habe meinen ganzen Willen gezeigt, wurde in die zweite Mannschaft versetzt und arbeite weiter. Trainer und Management der U23 haben mich gelobt. Aber da ist eine Blockade, etwas ist kaputt gegangen. Ich weiß nicht, was es ist. Aber es kommt von ihnen, nicht von mir", erklärte Bentaleb und forderte von den Königsblauen die Freigabe.

Wagner antwortete auf die harsche Kritik nüchtern: "Natürlich habe ich mitbekommen, was da von seiner Seite aus gekommen ist. Manchmal ist es besser, zu gewissen Themen zu schweigen. Das möchte ich jetzt hier in diesem Fall tun."

Bericht: Schalke zeigt Interesse an Badou Ndiaye von Stoke City

Schalke 04 zeigt angeblich Interesse am senegalesischen Nationalspieler Badou Ndiaye von Stoke City. Gemäß eines Berichts des englischen Portals Football Insider gehören die Knappen zu einigen Klubs, die ein Auge auf den 29 Jahre alten Mittelfeldmann geworfen haben. Auch Bundesligarivale wird in diesem Zusammenhang genannt.

Ndiaye, der 2018 für 16 Millionen Euro Ablöse von kam, steht beim Klub aus der noch bis 2022 unter Vertrag. In dieser Saison absolvierte er 13 Pflichtspiele für Stoke. Unter dem neuen Trainer Michael 'O Neill spielt er allerdings nur noch eine Nebenrolle und stand zuletzt nicht im Kader. Daher soll er offen für einen Transfer im Winter sein.

Schalke 04: Mark Uth fällt bis zu Jahresende aus

Schalke 04 muss bis zum Ende der Hinrunde auf Mark Uth verzichten. Der Stürmer hat erneut Probleme an den Adduktoren und wird daher 2019 nicht mehr für die Königsblauen auflaufen. Dies soll eine Vorsichtsmaßnahme sein.

Für Uth ist es das passende Ende für ein durchwachsenes und von Blessuren geplagtes Jahr. Er absolvierte in der Hinserie lediglich acht Partien in der Bundesliga, in denen ihm kein Tor gelang.

Schalke 04: 60-Millionen-Euro-Ausstiegsklausel von Amine Harit im Jahr 2021?

Schalke hat den Vertrag mit Amine Harit bis 2024 verlängert. In diesen wurde laut dem kicker eine Ausstiegsklausel integriert.

Die Bild nennt in einem Bericht sogar Details dazu. Die Ausstiegsklausel liegt demnach bei 60 Millionen Euro und greift erst ab 2021. Bis zu diesem Zeitpunkt wäre Harits alter Kontrakt gelaufen.

Die Höhe der Summe reduziert sich aber mit Fortlaufen des Vertrags. So könnte der Marokkaner 2023 die Königsblauen für 50 Millionen Euro bei einem entsprechenden Angebot verlassen.

Harit ist in dieser Saison unter dem neuen Trainer David Wagner wieder aufgeblüht und hat bereits neun Scorer-Punkte in 14 Bundesliga-Spielen auf dem Konto.