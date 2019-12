Schalke 04, News und Gerüchte: Juan Miranda könnte vorzeitig nach Barcelona zurückkehren, David Wagner kann keinen "Operettenfußball" spielen lassen

Juan Miranda könnte Schalke bereits nach einem halben Jahr verlassen und David Wagner erklärt seine Philosophie. Alle S04-News am Sonntag.

Der trifft am 15. Spieltag der auf . Nach dem 1:2 gegen in der Vorwoche brauchen die Königsblauen drei Punkte, um den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten.

Die Highlights von Schalke vs. Eintracht Frankfurt auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Juan Miranda wird gegen die SGE mutmaßlich erneut nicht auflaufen. Angeblich ist man bei dessen Stammverein nicht glücklich mit dem Verlauf der Leihe und möchte den Teenager zurückholen.

Hier gibt es alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04 vom Sonntag.

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

Verlässt Barcelona-Leihgabe Juan Miranda Schalke 04 vorzeitig im Winter?

Die Gerüchte um ein vorzeitiges Ende der Leihe von Juan Miranda zum FC Schalke nehmen mit einem Bericht aus wieder an Fahrt auf. So soll der FC Barcelona laut Mundo Deportivo intensiv darüber nachdenken, den jungen Linksverteidiger aus Gelsenkirchen zurückzuholen.

Ursprünglich war das Leihgeschäft auf zwei Spielzeiten ausgelegt, allerdings hat Miranda auf Schalke große Schwierigkeiten, sich durchzusetzen und bringt es seit seiner Ankunft im Sommer noch auf keinen Einsatz für die Mannschaft von David Wagner.

Barca sei, so heißt es, mit dieser Entwicklung unzufrieden und wolle den 19-Jährigen nun lieber in die an den FC Utrecht ausleihen. Dorthin ist mit Oriol Busquets bereits ein weiteres Blaugrana-Talent ausgeliehen, um den nächsten Entwicklungsschritt zu machen.

Schalke-Trainer David Wagner: "Kann hier keinen Operettenfußball anbieten"

Trainer David Wagner nutzt die eingefleischten Fans des Bundesligisten Schalke 04 als Inspiration. "Wie die Jungs und Mädels in der Nordkurve zusammen das Spiel leben, sollte es auch gespielt werden: Ein Fußball, der von Leidenschaft, positiver Aggression und Zusammenhalt geprägt ist", sagte Wagner im Interview mit der Welt am Sonntag: "Wenn sich der Verein und die Fans in einer Arbeitertradition sehen, kann ich keinen Operettenfußball anbieten, wo anschließend nicht mal die Trikots gewaschen werden müssten."

Sein persönliches Erfolgsrezept für den Aufschwung der Königsblauen in der laufenden Saison sieht Wagner in grundsätzlichen Mitteln. "Es ist eine der Kernkompetenzen eines Trainers: zu sprechen, zu kommunizieren. Und am liebsten rede ich mit meinen Spielern. Ich freue mich jeden Tag auf sie", sagte der 48-Jährige.

FC Schalke 04 vs. Eintracht Frankfurt: Alle Informationen zum Spiel

Endspurt in der Hinrunde der Bundesliga! Der FC Schalke 04 und Eintracht Frankfurt komplettieren den 15. Spieltag mit dem Abendspiel am heutigen Sonntag. Anstoß in der Gelsenkirchener Veltins-Arena ist um 18 Uhr.

FC Schalke 04: Aufsichtsrat schafft angeblich Rahmenbedingungen für Stürmer-Verpflichtung

Der FC Schalke 04 sucht in der kommenden Wintertransferperiode dringend nach nach Verstärkung für die Offensive. Wie die Bild berichtet, hat der Aufsichtsrat der Knappen die Millioneninvestition nun bewilligt und damit die Rahmenbedingungen für eine Stürmer-Transfer geschaffen.

Ein möglicher Kandidat ist dabei Mariano Diaz von . Dabei müssen die Schalker jedoch offenbar vorzeitig einen Dämpfer verkraften. So sei es laut der Bild unwahrscheinlich, dass der Transfer zustande kommt. Stattdessen haben die Schalker angeblich zwei andere Kandidaten im Blick.

Die Offensive ist in der laufenden Saison die Schwachstelle des FC Schalke. So warten die beiden Mittelstürmer Mark Uth und Guido Burgstaller weiterhin auf ihre ersten Saisontreffer.

FC Schalke 04: David Wagner reagiert auf Kritik von Nabil Bentaleb

Schalke-Trainer David Wagner Wagner hat vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt auf die Kritik von Mittelfeldspieler Nabil Bentaleb reagiert. Der Algerier hatte in einem Interview mit Onze Mondial der Klubführung vorgeworfen, ihn an einem Transfer zu hindern .

"Ich warte auf einen Ausweg. Ich habe meinen ganzen Willen gezeigt, wurde in die zweite Mannschaft versetzt und arbeite weiter. Trainer und Management der U23 haben mich gelobt. Aber da ist eine Blockade, etwas ist kaputt gegangen. Ich weiß nicht, was es ist. Aber es kommt von ihnen, nicht von mir", erklärte Bentaleb und forderte von den Königsblauen die Freigabe.

Wagner antwortete auf die harsche Kritik nüchtern: "Natürlich habe ich mitbekommen, was da von seiner Seite aus gekommen ist. Manchmal ist es besser, zu gewissen Themen zu schweigen. Das möchte ich jetzt hier in diesem Fall tun."

Bericht: Schalke zeigt Interesse an Badou Ndiaye von Stoke City

Schalke 04 zeigt angeblich Interesse am senegalesischen Nationalspieler Badou Ndiaye von Stoke City. Gemäß eines Berichts des englischen Portals Football Insider gehören die Knappen zu einigen Klubs, die ein Auge auf den 29 Jahre alten Mittelfeldmann geworfen haben. Auch Bundesligarivale wird in diesem Zusammenhang genannt.

Ndiaye, der 2018 für 16 Millionen Euro Ablöse von kam, steht beim Klub aus der noch bis 2022 unter Vertrag. In dieser Saison absolvierte er 13 Pflichtspiele für Stoke. Unter dem neuen Trainer Michael 'O Neill spielt er allerdings nur noch eine Nebenrolle und stand zuletzt nicht im Kader. Daher soll er offen für einen Transfer im Winter sein.