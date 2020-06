"Traue mir die Bundesliga zu": Aufstiegsheld Chinedu Obasi hofft auf Rückkehr zur TSG 1899 Hoffenheim

Von 2007 bis 2012 spielte Chinedu Obasi für Hoffenheim, ehe er zu Schalke wechselte. Nun träumt er von einer Rückkehr.

Chinedu Obasi hofft auf eine Rückkehr zur TSG Hoffenheim. "Ich will wieder angreifen. Ich traue mir die zu", sagte der 34-Jährige im Gespräch mit der Bild.

Demnach hätte er bereits eine Zusage gehabt, bei der U23 der Hoffenheimer mitzutrainieren, ehe die Corona-Pause die Pläne durchkreuzte. In Heidelberg arbeitet er momentan daran, im Falle eines passenden Angebots einsatzbereit zu sein.

Obasi ist sich sicher, auch im fortgeschrittenen Alter für viele Teams noch eine Verstärkung zu sein: "Ich habe Erfahrung, kann Fußball spielen, weiß, was man braucht und was ich kann. Ich bin fit, brauche nur eine Chance, das zu zeigen. Dann sollen sich die Leute selbst ein Bild machen."

Mehr Teams

Chinedu Obasi: "Davon ausgegangen, dass Rangnick Schalke-Trainer wird"

Der Nigerianer war 2007 für fünf Millionen Euro vom norwegischen FK Lyn zum damaligen Zweitligisten Hoffenheim gewechselt. Mit zwölf Treffern und acht Assists war er einer der Garanten für den Aufstieg, in vier Jahren in der Bundesliga kamen 27 Tore hinzu. "Hoffenheim war definitiv meine schönste Zeit. Was wir geschafft haben, war sensationell. Ich fühle mich als ein Stück TSG", erklärte Obasi, der bis heute mit seinem damaligen Trainer und Förderer Ralf Rangnick in Kontakt steht.

Seinen Wechsel zu Schalke 04 - zwischen 2012 und 2015 erzielte er dort nur fünf Tore - bereut er aus heutiger Sicht: "Ich bin davon ausgegangen, dass Ralf Rangnick dort wieder Trainer wird, aber das klappte nicht." Grund für den Abgang aus Hoffenheim sei Trainer Holger Stanislawski gewesen, mit der er "nicht zurechtkam".

Nach der Zeit auf Schalke folgten Stationen in , und , seit Januar ist Obasi vereinslos: "Mein Talent ist ein Geschenk von Gott. Ich spiele, solange es Spaß macht. Mein Traum wäre es, noch mal für die TSG zu spielen. Es wäre mir eine Ehre, hier meine Karriere zu Ende zu bringen."