Schalke 04, News und Gerüchte: Coronakrise existenzgefährdend? Finanzvorstand zeichnet düsteres Bild

Um die wirtschaftliche Situation ist es beim FC Schalke offenbar nicht gut bestellt. Finanzvorstand Peters zeichnet ein düsteres Zukunftsbild.

Dem setzt die aktuelle Coronakrise offenbar ganz besonders zu. Finanzvorstand Peter Peters gab sich nun pessimistisch, sollte die -Pause noch deutlich länger andauern.

Indes gibt es gute Nachrichten bezüglich eines möglichen Verkaufs von Nabil Bentaleb. Laut Sport Bild buhlen gleich mehrere finanzstarke Klubs aus , und um die Dienste des Marokkaners, der aktuell an ausgeliehen ist.

Ein anderer Leihspieler wird voraussichtlich nach Gelsenkirchen zurückkehren: Sebastian Rudy. Informationen des kicker zufolge wird dessen Leihklub Hoffenheim die Kaufoption beim Mittelfeldmann nicht ziehen.

Mehr Teams

Der FC Schalke 04 am Mittwoch: In diesem Artikel findet Ihr heute alle News und Gerüchte zu S04.

Schalke 04: Finanzvorstand Peter Peters zeichnet düsterers Bild

Der FC Schalke 04 könnte von der andauernden Coronakrise deutlich schwerwiegender betroffen sein als andere Klubs. Zumindest zeichnete Finanzvorstand Peter Peters in einer Facebook-Fragerunde bezüglich der wirtschaftlichen Situation ein düsteres Bild.

"Die Fußballspiele sind unser Kerngeschäft und elementar wichtig. Finden keine statt, haben wir kaum Einnahmen", sagte Peters. Er schob nach: "Wir haben es ein Stück weit falsch eingeschätzt. Wir haben gedacht, wir haben eine schöne Catering-Gesellschaft, wir haben digitale Medien und andere Geschäftsfelder. Aber auf einmal stellen wir fest: Wenn der Fußball nicht mehr da ist, dann bleibt uns wenig, vielleicht auch nichts."

Sollte die Bundesliga-Zwangspause weiter andauern, könnte die Situation laut Peters gar existenzbedrohend werden. "Wir wissen nicht, wie lange es anhält. Wir erleben es für ein paar Wochen, einige sprechen von Monaten, aber genau weiß es keiner. Für einen Verein wie Schalke ist die Durchführung eines Spiels elementar, denn nahezu alle unserer Einnahmen hängen an diesem Spiel."

Schalke 04: Abnehmer für Nabil Bentaleb in Sicht

Der im Moment von Schalke an Newcastle United ausgeliehene Nabil Bentaleb könnte im Sommer den FC Schalke verlassen. Laut Informationen der Sport Bild gebe es finanzkräftige Vereine aus China, Saudi-Arabien und Russland, die am 25-Jährigen interessiert sind.

Newcastle hat prinzipiell die Möglichkeit, den Algerier für eine Kaufoption von mehr als zehn Millionen Euro fest zu verpflichten. Ein Interesse, ihn zu behalten, bestehe grundsätzlich, jedoch nicht zu dem bisher ausgehandelten Preis.

Für den FC Schalke würde Bentalebs hohes Gehalt in Höhe von fünf Millionen Euro wegfallen, was in der finanziellen Krise der Königsblauen wichtig sein könnte.

Schalke 04: Hoffenheim möchte Kaufoption für Sebastian Rudy offenbar nicht ziehen

Die TSG Hoffenheim wird die Kaufoption für Nationalspieler Sebastian Rudy offenbar nicht ziehen. Das berichtet der kicker. Im vergangenen Jahr ging der 30-Jährige auf Leihbasis von Schalke zur TSG und war unter Trainer Alfred Schreuder bis zur Unterbrechung der Liga aufgrund der Corona-Pandemie Stammspieler.

Rudys Vertrag in Gelsenkirchen läuft noch bis 2022. Dem Vernehmen nach würde er die TSG zuzüglich zur Leihgebühr von 850.000 Euro noch rund fünf Millionen Euro kosten. Eine Investition in einen 30-Jährigen entspreche jedoch nicht der Vereinskultur, schreibt der kicker. Stattdessen setzt die TSG wohl auch beim Rudy-Ersatz auf einen jungen, entwicklungsfähigen Spieler.