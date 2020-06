FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung und Co. - so wird die Bundesliga live übertragen

Bundesliga am Sonntag: Am 31. Spieltag heißt es Schalke 04 gegen Bayer Leverkusen. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung in TV und STREAM.

Schalke 04 vs. Bayer Leverkusen, so heißt das Duell am Sonntag in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Die zwei Teams spielen um 18.00 Uhr gegeneinander.

Für Schalke läuft es nicht gut: sieben Niederlagen in den letzten 10 Pflichtspielen und drei Unentschieden. Am letzten Spieltag gegen Union Berlin erkämpften sich die Gelsenkirchener immerhin noch ein 1:1. Obwohl das Spiel torreich begann, der erste Treffer durch Unions Robert Andrich fiel bereits in Minute elf und Schalke 04 glich in der 28. Minute aus, ebbte es in der zweiten Halbzeit ab. Beide Mannschaften brachten nicht mehr viel zustande und teilten sich somit die Punkte. Schalke befindet sich weiterhin im Niemandsland der Tabelle.

Bei Leverkusen sieht die Welt schon ganz anders aus. Die Werkself befindet sich im Kampf um die Champions-League-Plätze und konnte in den letzten zehn Pflichtspielen sieben Siege einfahren. Am letzten Spieltag verloren die Leverkusener allerdings gegen den FC Bayern, die Partie endete 2:4. Die Tore für Bayer schossen Alario (9. Minute) und Wirtz (89. Minute).

Schalke 04 gegen : Wo wird die heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen? Goal liefert Euch in diesem Artikel alle Antworten dazu und hat gegen 17 Uhr auch die Aufstellungen beider Teams.

vs. Bayer Leverkusen live im TV und LIVE-STREAM: Alle Infos zur Bundesliga heute

Spiel: FC Schalke 04 vs. Bayer Leverkusen

FC Schalke 04 vs. Bayer Leverkusen Wettbewerb: Bundesliga, 31. Spieltag

Bundesliga, 31. Spieltag Datum: Sonntag, 14. Juni 2020

Sonntag, 14. Juni 2020 Uhrzeit: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Ort: Veltins-Arena, Gelsenkirchen

FC Schalke 04 vs. Bayer Leverkusen live im TV sehen: Geht das?

Ja, das Spiel läuft im TV, aber Fans der Bundesliga haben es nicht immer leicht. Die Übertragungsrechte liegen nicht nur bei einem Anbieter, sondern gleich bei mehreren. Zahlen müssen Kunden fast immer, wenn sie ein Spiel sehen möchten. Goal bringt Licht ins Dunkel und erklärt, wo das Spiel übertragen wird.

FC Schalke 04 vs. Bayer Leverkusen heute live im TV sehen: Sky zeigt / überträgt S04 gegen Bayer

Sky besitzt die meisten Übertragungsrechte der Bundesliga. So könnt Ihr auch das Spiel zwischen Schalke und Leverkusen hier sehen. Das Spiel läuft auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Sky Sport UHD. Die Kommentare kommen von Marcus Lindemann. Moderiert wird der Bundesligasonntag von Jessica Libbertz.

Sender: Sky Sport Bundesliga 1 (HD) & Sky Sport UHD

Sky Sport Bundesliga 1 (HD) & Sky Sport UHD Anstoß: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Kommentator: Marcus Lindemann

Um das Spiel im TV zu sehen, benötigt Ihr allerdings ein Abonnement beim Pay-TV Sender. Die Bundesliga auf Sky gibt es ab 24,99 Euro im Monat. Genauere Infos zu den Paketen und Preisen erhaltet Ihr auf der Webseite des Senders.

FC Schalke 04 vs. Bayer Leverkusen live sehen: Das Spiel im LIVE-STREAM verfolgen

Neben der Übertragung im TV bietet Sky sein Programm auch im LIVE-STREAM an. Dabei könnt Ihr aus verschiedenen Angeboten wählen, sodass Ihr das für Euch passende finden könnt. Denn mit Sky Go und dem Sky Ticket gibt es zwei sehr unterschiedliche Ansätze. Was für wen geeignet ist, erklärt Goal in den nächsten Abschnitten.

FC Schalke 04 vs. Bayer Leverkusen im LIVE-STREAM mit Sky Go

Sky Go bietet sich für alle Bestandskunden von Sky an. Denn Ihr seht das Programm von Sky auf Euren mobilen Geräten und zahlt nicht extra, insofern Ihr ein reguläres Abonnement besitzt. Die App von Sky Go könnt Ihr für Smartphones und Tablets aus dem jeweiligen Store herunterladen. Möchtet Ihr lieber auf Eurem Laptop oder Mac schauen, dann gibt es Sky Go hier für Euch.

FC Schalke 04 vs. Bayer Leverkusen im LIVE-STREAM mit Sky Ticket

Als weitere Option bietet Sky das Sky Ticket an. Damit müsst Ihr Euch nicht langfristig an den Pay-TV-Sender binden, sondern habt das Sky Ticket mit einer Mindestlaufzeit von nur einem Monat. Danach könnt Ihr das Ticket wieder kündigen. Das Sky Ticket ist also die perfekte Option für alle ohne Sky-Abonnement. Mehr Infos zu den verschiedenen Tickets gibt es auf der Homepage von Sky.

Sowohl für Sky Go als auch für Sky Ticket gilt: Das Programm ist identisch mit dem der TV-Übertragung. Alle Übertragungen beginnen zur regulären Uhrzeit.

FC Schalke 04 vs. Bayer Leverkusen live verfolgen: Das Spiel im LIVE-TICKER von Goal

Auch ein Weg, das Spiel live zu verfolgen, ist der LIVE-TICKER von Goal. Kostenlos, immer aktuell und mit Zusatzinfos gespickt begleitet Euch der LIVE-TICKER zur Partie FC Schalke 04 vs. Bayer Leverkusen. Dank der Analysen und Statistiken bietet das Angebot von Goal auch einen echten Mehrwert zur Übertragung im TV oder LIVE-STREAM.

FC Schalke 04 vs. Bayer Leverkusen live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights laufen auf DAZN

DAZN ist ein echtes Schwergewicht im Streamingbusiness, besitzt aber nicht alle Rechte zur Übertragung der Bundesliga. Auf DAZN laufen live nur alle Freitagsspiele, einige Sonntagsspiele (13.30 Uhr), alle Montagsspiele und die Relegationsspiele.

Wer irgendein Spiel mal nicht live sehen kann, ist auf DAZN trotzdem an der richtigen Adresse. Hier sind alle Highlights der Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff einer Partie verfügbar. Somit verpasst Ihr keine spannenden Szenen und müsst das Spiel nicht live und in voller Länge sehen.

Für alle Neukunden gibt es das Programm mit dem Probemonat sogar 30 Tage kostenlos. Danach könnt Ihr für 11,99 Euro ein Monatsabo oder für einmalig 119,99 Euro ein Jahresabo abschließen.

FC Schalke 04 vs. Bayer Leverkusen live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen der Teams

Welche Spieler von den Trainern aufgestellt werden, könnt Ihr kurz vor Spielbeginn an dieser Stelle nachlesen.