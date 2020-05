Schalke 04, News und Gerüchte: S04 könnte Köln bei Uth wohl entgegenkommen, Bundesliga visiert Restart am 15. Mai an

Der FC Schalke 04 könnte dem 1. FC Köln offenbar bei einem Transfer von Stürmer Mark Uth entgegenkommen. Alle S04-News am Freitag.

Aufgrund der Coronakrise steht der vor großen finanziellen Problemen. Ein Profiteur könnte dabei der sein.

So sind die Knappen offenbar dazu bereit, den Rheinländern bei einer festen Verpflichtung von Mark Uth entgegenzukommen. Auch eine erneute Leihe des Stürmers könnte infrage kommen.

Derweil arbeitet die DFL weiterhin an einer Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Nachdem die Bundesregierung die Entscheidung über den möglichen Restart vertagte, visiert man nun den 15. Mai als Starttermin an.

Der FC Schalke 04 am Freitag: In diesem Artikel findet Ihr heute alle News und Gerüchte zu S04.

FC Schalke könnte 1. FC Köln bei Mark Uth wohl entgegenkommen

Schalke 04 könnte dem 1. FC Köln offenbar bei einem Transfer von Mark Uth entgegenkommen. Das berichtet die Bild . Der Stürmer ist seit Januar an seinen Jugendklub aus der Domstadt ausgeliehen.

Im Interview mit der Bild betonte Kölns Sportdirektor Horst Heldt: "Wir wollen Mark über die Saison hinaus an uns binden. Er ist hier aufgeblüht, ist anerkannt und dazu ein exzellenter Fußballer." Ein Hindernis stellt dabei jedoch Uths Ausstiegsklausel bei den Knappen dar.

So ist die im Vertrag des Angreifers festgeschriebene Ablöse in Höhe von zehn Millionen Euro wohl zu hoch für die Kölner. Schalke ist jedoch angesichts seiner angespannten finanziellen Situation dazu bereit, die Summe herunterzuschrauben. Auch eine erneute Leihe könnte infrage kommen, um den Gehaltsetat der Königsblauen zu schonen.

Im Jahr 2018 wechselte Uth ablösefrei von der TSG Hoffenheim nach Gelsenkirchen und konnte sich dort seitdem nicht behaupten. Beim Effzeh fand der 28-Jährige zuletzt zurück in die Spur. In sieben Einsätzen für die Kölner erzielte Uth vier Tore und bereitete vier weitere vor.

Coronakrise: Der Profifußball bleibt optimistisch - 15. Mai als Ziel

Die Hoffnung lebt weiter, aufgeschoben ist nicht aufgehoben! Auch ohne die Vollmacht aus Berlin hält der Profifußball am forschen Plan für den Bundesliga-Neustart fest . "DFL und Klubs werden sich auf die Saisonfortsetzung im Mai vorbereiten", teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) selbstbewusst mit - obwohl Bundeskanzlerin Angela Merkel das Geduldsspiel zuvor noch ein letztes Mal verlängert hatte .

Erst bei der nächsten Beratungsrunde der Regierungschefin mit den 16 Ministerpräsidenten am 6. Mai "werden wir eine klare Entscheidung treffen, was die sportlichen Betätigungen betrifft", kündigte Merkel an. Ein Versprechen, das die Zuversicht und den Tatendrang der Verantwortlichen offenbar nur zusätzlich schürte.

Sollte am kommenden Mittwoch die politische Ampel nämlich tatsächlich auf Grün springen, könnte eine Woche später schon wieder der Ball rollen. Entgegen anderslautender Gerüchte will die DFL nach SID-Informationen nämlich keine Zeit verlieren und mit einem Freitagsspiel am 15. Mai wieder loslegen. Natürlich nur, wenn diesbezüglich keine Corona-Einschränkungen von Merkel und Co. diktiert werden

FC Schalke 04: Fährmann gegen Schubert - Sportvorstand Jochen Schneider ruft Duell um Nummer eins aus

Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider hat angekündigt, dass sich nach dem Abgang von Alexander Nübel im Sommer Markus Schubert (21) und Ralf Fährmann (31) um den Platz zwischen den Schalker Pfosten streiten werden. "Sie werden in einen offenen Wettbewerb hineingehen. Das ist ein Grundelement des Leistungssports" erklärte der 49-Jährige im Gespräch mit der Sport Bild .

Beide seien "hervorragende -Torhüter", weshalb die Königsblauen mit den beiden Schlussmännern in die kommende Spielzeit gehen werden. Eine Neuverpflichtung im Tor sei vorerst nicht geplant. Dritter Torwart wird, wie bereits in der laufenden Saison, Michael Langer (35).

Fährmann, der aktuell noch an den norwegischen Klub Brann Bergen ausgeliehen ist, trainiert aktuell aufgrund der Aussetzung des europäischen Spielbetriebes bei den Knappen mit .