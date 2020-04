Schalke 04, News und Gerüchte: Mvogo-Wechsel nur mit Rückkaufoption, Ex-S04-Star Huntelaar will wohl weitermachen

Der FC Schalke 04 bekommt Leipzig-Keeper Mvogo wohl nur per Rückkaufoption. Und: Will Klaas-Jan Huntelaar seine Karriere fortsetzen? Alle S04-News.

Beim geht es an diesem Mittwoch um zwei seiner Ex-Spieler. Während der Niederländer Klaas-Jan Huntelaar darüber nachdenkt, auch mit 36 Jahren noch weiter im Profigeschäft tätig sein zu wollen, hat Raul seine legendäre Top 11 aufgestellt.

Gerüchte gibt es indes um Leipzig-Keeper Yvon Mvogo, der beim FC Schalke auf dem Zettel stehen soll. Ein Transfer des Schlussmannes ist jedoch an bestimmte Bedingungen geknüpft.

Außerdem: Alexander Nübels Wechsel zum FC Bayern hat offenbar dazu geführt, dass die Eltern des Torhüters von Fans angegangen wurden.

Der FC Schalke 04 am Mittwoch: In diesem Artikel findet Ihr heute alle News und Gerüchte zu S04.

FC Schalke 04: Mvogo-Transfer offenbar nur mit Rückkaufoption

RB Leipzigs Ersatzkeeper Yvon Mvogo darf den Verein laut einem Bericht der Sport Bild nur mit einer Rückkaufoption verlassen. Für Rasenball ist Mvogo weiterhin die Idealbesetzung als zukünftige Nummer 1. Bislang hat noch Peter Gulasci die Nase vorn. Im Sommer stößt zudem mit Josep Martinez (21) ein weiterer Torwart dazu.

Vor allem Schalke 04 soll Interesse an Mvogo angemeldet haben. Der 25-Jährige will sich aber nicht ausleihen lassen.

FC Schalke 04: Ex-Angreifer Klaas-Jan Huntelaar will Karriere fortsetzen

Der ehemalige Schalker Angreifer Klaas-Jan Huntelaar hat offenbar vor, seine Karriere mit 36 Jahren weiter fortzusetzen. Dies verriet -Experte Marco Timmer in der niederländischen Fußballzeitung Voetbal International.

"Er möchte noch ein Jahr weitermachen", so Timmer über den Offensivspieler, der sich noch fit genug fühle.

Der Niederländer, der für Schalke insgesamt 126-mal einen Treffer bejubeln durfte, stand eigentlich bei Ajax Amsterdam unter Vertrag. Da in Holland die Saison jedoch vorzeitig beendet wurde, steht er nun ohne Verein da. Großes Interesse an einer Verpflichtung Huntelaars hat offenbar der .

Mit einem Deutschen: Die persönliche Top 11 von Real-Legende Raul

Ex-Schalke-Stürmer Raul - mit 71 Champions-League-Tore auf Platz drei der ewigen Rangliste - gilt selbst als einer der größten Spieler aller Zeiten.

FC Schalke 04: Eltern von Alexander Nübel wegen Bayern-Wechsel offenbar von S04-Fans bedroht

Torwart Alexander Nübel vom FC Schalke 04 wechselt im Sommer 2020 ablösefrei zum . Beim Anhang von Königsblau sorgt das für heftige Emotionen. Wie die Sport Bild berichtet, sollen die Eltern des 23-Jährigen nach Bekanntgabe des Transfers im Januar sogar von wütenden S04-Fans bedroht worden sein.

Am 4. Januar hatten die Bayern den Wechsel des Torwart-Talentes bekanntgegeben. In der Öffentlichkeit hatte Nübels Entscheidung, sich in München hinter Nationaltorwart Manuel Neuer auf die Bank zu setzen, womöglich sogar für mehrere Spielzeiten, für Kritik gesorgt. Bei den Fans von Schalke 04 war er anschließend untendurch.

FC Schalke 04: will S04-Leihgabe Jean-Clair Todibo an Everton verkaufen

Der FC Barcelona will sich für das kommende Transferfenster rüsten und mit Spielerverkäufen die eigenen finanziellen Möglichkeiten erhöhen. Laut Sport stehen die Katalanen kurz vor einer Einigung bezüglich eines Transfers von Jean-Clair Todibo, der aktuell an den FC Schalke 04 verliehen ist.

Der Bundesligist würde den Franzosen gerne behalten, besitzt im Anschluss an die Leihe eine Kaufoption über 25 Millionen Euro. Ein Betrag, den die Königsblauen aufgrund der Coronakrise allerdings nicht aufbringen können.

Eine weitere Leihe, wie von Schalke bereits angefragt, lehnt Barca ab. Aus der Premier League ist der wohl bereit, 20 Millionen Euro für den Abwehrspieler zu bezahlen. Durch Bonuszahlungen sollen weitere fünf Millionen Euro möglich sein. Die Verhandlungen zwischen beiden Klubs laufen gemäß dem Bericht bereits.