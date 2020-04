Schalke 04, News und Gerüchte: Barca verkauft Todibo wohl nach England, Gregoritsch würde gerne bleiben

Während der FC Schalke 04 Todibo wohl nicht halten kann, würde Gregoritsch gerne über das Leihende hinaus in Gelsenkirchen bleiben. Alle S04-News.

Der finanziell angeschlagene setzt seine Hoffnung auf einen baldigen -Neustart. Doch auch personell gibt es beim Bundesligisten durchaus Baustellen.

Leihgabe Jean-Clair Todibo vom wird dem Verein wohl zu teuer sein und könnte schon bald in der englischen Premier League auflaufen.

Außerdem: Eine weitere Leihgabe würde gerne auf Schalke bleiben, ist sich aber bewusst, dass dafür eine Leistungssteigerung nötig sein wird.

Mehr Teams

Der FC Schalke 04 am Dienstag: In diesem Artikel findet Ihr heute alle News und Gerüchte zu S04.

FC Schalke 04: FC Barcelona will S04-Leihgabe Jean-Clair Todibo an Everton verkaufen

Der FC Barcelona will sich für das kommende Transferfenster rüsten und mit Spielerverkäufen die eigenen finanziellen Möglichkeiten erhöhen. Laut Sport stehen die Katalanen kurz vor einer Einigung bezüglich eines Transfers von Jean-Clair Todibo, der aktuell an den FC Schalke 04 verliehen ist.

Der Bundesligist würde den Franzosen gerne behalten, besitzt im Anschluss an die Leihe eine Kaufoption über 25 Millionen Euro. Ein Betrag, den die Königsblauen aufgrund der Coronakrise allerdings nicht aufbringen können.

Eine weitere Leihe, wie von Schalke bereits angefragt, lehnt Barca ab. Aus der Premier League ist der wohl bereit, 20 Millionen Euro für den Abwehrspieler zu bezahlen. Durch Bonuszahlungen sollen weitere fünf Millionen Euro möglich sein. Die Verhandlungen zwischen beiden Klubs laufen gemäß dem Bericht bereits.

Barcelona würde sich gerne eine Rückkauf-Option sichern, doch das lehnen die Toffees bislang ab. Auch der Spieler selbst ist demnach einem Wechsel nach nicht abgeneigt, sofern er bei den Katalanen weiterhin keine Perspektive hat.

Michael Gregoritsch würde gerne bei Schalke 04 bleiben

Michael Gregoritsch, aktuell vom an Schalke 04 verliehen, würde offenbar gerne bei den Königsblauen bleiben. Der Österreicher ist sich laut der Bild allerdings bewusst, dass das nur im Falle einer Leistungssteigerung möglich sein wird.

Nach starkem Start fand sich der Offensivspieler vor der Corona-Pause auf der Bank wieder. Sollte die Bundesligasaison fortgesetzt werden, bleiben ihm neun Spiele, um die S04-Verantwortlichen von seinen Qualitäten zu überzeugen.

"Stand jetzt kommen alle zurück", sagte Augsburgs Manager Stefan Reuter zuletzt über die verliehenen Spieler. Beim FCA besitzt der Spieler noch einen Vertrag bis 2022, weshalb eine erneute Leihe theoretisch möglich wäre.

FC Schalke 04: Leihgabe Juan Miranda fordert mehr Einsatzzeit

Juan Miranda hat in einem Interview mit der Mundo Deportivo mehr Einsatzzeit gefordert. Die Leihgabe mache davon einen weiteren Verbleib auf Schalke abhängig.

"Ich hatte gehofft, hier mehr spielen zu können. Ein 20-jähriger Junge muss spielen - je mehr Minuten, desto besser", sagte der Linksverteidiger, der bis zum Ende der kommenden Saison vom FC Barcelona an die Knappen ausgeliehen ist.

"Wenn es so weitergeht wie bisher, werde ich höchstwahrscheinlich nicht weitermachen, denn ich brauche Minuten", stellte Miranda klar. Ein vorzeitiger Abschied aus Gelsenkirchen steht damit im Raum.

Miranda kommt bei Schalke nicht an Bastian Oczipka vorbei und ist unter Trainer David Wagner zumeist Bankdrücker. In fünf Pflichtspielen stand er lediglich 295 Minuten auf dem Platz in dieser Spielzeit.

Suat Serdar soll bei Schalke 04 langfristigen Vertrag erhalten

Schalke 04 arbeitet offenbar an einer Vertragsverlängerung mit Suat Serdar. Laut dem kicker soll der Mittelfeldspieler bis 2024 an den Verein gebunden werden.

"Wir wünschen uns, dass er Schalke noch deutlich länger erhalten bleibt", bestätigte Sportvorstand Jochen Schneider die Verhandlungen. In dem Arbeitspapier soll dem Bericht zufolge zudem eine hohe Ausstiegsklausel integriert und das Gehalt Serdars angehoben werden.

Der deutsche Nationalspieler kam 2018 vom 1. FSV für zehn Millionen Euro zu Schalke. In dieser Saison hat der 23-Jährige bereits sieben Bundesliga-Tore vorzuweisen.

FC Schalke 04: Klub-Legende Klaus Fischer schlägt Ausgliederung vor

Durch die Coronakrise ist der FC Schalke 04 finanziell angeschlagen. Der ehemalige S04-Stürmer Klaus Fischer schlägt daher eine Ausgliederung der Fußballabteilung vor.

"Eines ist doch klar: Um konkurrenzfähig zu bleiben, muss sich auch Schalke gegebenenfalls neu orientieren", sagte Fischer den Ruhr Nachrichten.

Laut dem 70-Jährigen werde das Thema auf der nächsten Mitgliederversammlung auf die Agenda kommen: "Schalke sollte den Gegnern der Ausgliederung klar die Frage stellen: Was wollt ihr?" Andernfalls müsse der Verein die Ansprüche deutlich herunterschrauben.