FC Schalke 04 vs. Eintracht Frankfurt live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung der Bundesliga

Zum Abschluss des 15. Spieltags empfängt Schalke 04 Eintracht Frankfurt zum Duell. Goal erklärt, wo Ihr das Spiel im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Endspurt in der Hinrunde der ! Der und komplettieren den 15. Spieltag mit dem Abendspiel am heutigen Sonntag. Anstoß in der Gelsenkirchener Veltins-Arena ist um 18 Uhr.

Die Schalker können zufrieden sein mit ihrer bisherigen Ausbeute in der Liga. Nach 14 Spielen steht Platz vier zu Buche - mit sechs Punkten Abstand auf Tabellenführer . Der Konkurrent aus Frankfurt hat sich hingegen im Mittelfeld der Tabelle etabliert (Platz elf).

Ihr wollt Schalke gegen Frankfurt heute im TV oder LIVE-STREAM schauen? Dann findet Ihr hier alle Informationen dazu! Zudem präsentieren wir Euch kurz vor Spielbeginn die offiziellen Aufstellungen.

Schalke 04 vs. Eintracht Frankfurt: Das Spiel der Bundesliga im Überblick

Duell Schalke 04 vs. Eintracht Frankfurt Datum So.,15. Dezember 2019 | 18 Uhr Ort Veltins-Arena, Gelsenkirchen Zuschauer 62.271 Plätze

Schalke 04 vs. Eintracht Frankfurt: Hier läuft das Bundesligaspiel heute Abend live im TV

Nachdem das Revierderby der Schalker gegen in dieser Saison im Free-TV lief, werden viele Fans hoffen, dass ihr Team des Öfteren kostenlos live zu sehen ist. Doch ist das heute bei Schalke gegen Frankfurt der Fall?

Leider nein. Das Spiel wird heute Abend nicht im Free-TV zu sehen sein. Keiner der frei empfangbaren Sender verfügt über die Übertragungsrechte. Schalke gegen Frankfurt läuft somit lediglich im Pay-TV.

Schalke 04 vs. Eintracht Frankfurt live im TV bei Sky - die Übertragung der Bundesliga

Der Bezahlsender Sky besitzt nämlich noch immer das größte Rechtepaket an der Bundesliga. Auch die heutige Begegnung ist dort live und exklusiv in voller Länge zu sehen.

Bereits 30 Minuten vor Anpfiff um 17.30 Uhr beginnt die Berichterstattung auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD. Zum Anpfiff übernimmt Kommentator Wolff Fuss das Mikrofon.

Um die TV-Kanäle von Sky empfangen zu können, benötigt Ihr jedoch ein Abonnement beim Pay-TV-Sender. Zu welchen Konditionen das derzeit verfügbar ist, lest Ihr hier!

Schalke 04 vs. Eintracht Frankfurt: Die Bundesliga heute im LIVE-STREAM verfolgen - wie funktioniert das?

Das Internet ist längst zum neuen Zuhause von Live-Übertragungen geworden. Auch Schalke gegen Frankfurt kann via LIVE-STREAM bei den Streaming-Plattformen Sky Go und Sky Ticket geschaut werden.

Schalke 04 vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM mit Sky Go und Sky Ticket - so geht's

Während Sky Go lediglich für TV-Abonnenten von Sky zur Verfügung steht, kann Sky Ticket jederzeit gebucht werden. Somit könnt Ihr Euch dort heute noch spontan anmelden und das Abendspiel streamen.

Das Angebot von Sky Ticket ist im ersten Monat für 9,99 Euro erhältlich, anschließend steigt der Preis auf 29,99 Euro monatlich. Alle weiteren Informationen dazu findet Ihr auf der offiziellen Webseite von Sky.

Schalke 04 vs. Eintracht Frankfurt: DAZN zeigt Euch die Highlights des Spiels

Ihr wollt Euch kein Abonnement bei Sky zulegen? Dann empfehlen wir Euch, die Highlights des Spiels auf DAZN zu schauen. Hier werden bereits 40 Minuten nach Abpfiff die besten Szenen zwischen Schalke und Frankfurt hochgeladen.

Das kurze Video steht jedem Nutzer anschließend auf Abruf bereit. Somit könnt Ihr es wann immer Ihr wollt am Sonntagabend schauen und am Montagmorgen über alles Wichtige aus dem Duell mitreden.

Wer noch kein DAZN-Kunde ist, kann sich die Highlights völlig kostenlos ansehen, denn der erste Monat bei DAZN ist umsonst. Anschließend werden 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich (was knapp zehn Euro im Monat entspricht) fällig.

Alle weiteren Informationen zur Anmeldung bei DAZN findet Ihr in unserer Übersicht.

Schalke 04 vs. Eintracht Frankfurt: Verfolgt das Bundesligaspiel im LIVE-TICKER von Goal

Eine weitere Alternative, um das Spielgeschehen live zu verfolgen, bietet Euch Goal. Hier findet Ihr einen LIVE-TICKER zur Partie, der Euch die Aktionen aus der Veltins-Arena ausführlich schildert.

Zudem bekommt Ihr interessante Einblicke mit Zahlen und Statistiken. Klickt Euch über diesen Link direkt zum LIVE-TICKER von Goal!

Schalke 04 vs. Eintracht Frankfurt: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen offiziell bekanntgegeben wurden, könnt Ihr sie hier nachlesen.

Schalke 04 vs. Eintracht Frankfurt: Die Berichterstattung im Überblick