Schalke 04, News und Gerüchte: Bentaleb kritisiert S04-Führung, künftige Ausstiegsklausel von Harit?

Schalkes Leistungsträger Amine Harit hat ab dem Jahr 2021 offenbar eine Ausstiegsklausel. Nabil Bentaleb übt indes Kritik. Alles zu Schalke 04.

Der hat nach der 1:2-Niederlage in Leverkusen am vergangenen Wochenende die kriselnden Frankfurter zu Gast. Das Spiel findet am Sonntag statt.

Mark Uth wird wohl nicht mehr zum Einsatz kommen, für ihn ist das Jahr 2019 allem Anschein nach gelaufen. Nabil Bentaleb übt derweil deutliche Kritik an den Klub-Bossen.

Außerdem: Amine Harit stand zuletzt im Fokus von Spekulationen. Nun kamen Gerüchte über eine mögliche Ausstiegsklausel in seinem neuen Vertrag auf.

Hier gibt es alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04 vom Donnerstag.

Schalke 04: 60-Millionen-Euro-Ausstiegsklausel von Amine Harit im Jahr 2021?

Schalke hat den Vertrag mit Amine Harit bis 2024 verlängert. In diesen wurde laut dem kicker eine Ausstiegsklausel integriert.

Die Bild nennt in einem Bericht sogar Details dazu. Die Ausstiegsklausel liegt demnach bei 60 Millionen Euro und greift erst ab 2021. Bis zu diesem Zeitpunkt wäre Harits alter Kontrakt gelaufen.

Die Höhe der Summe reduziert sich aber mit Fortlaufen des Vertrags. So könnte der Marokkaner 2023 die Königsblauen für 50 Millionen Euro bei einem entsprechenden Angebot verlassen.

Harit ist in dieser Saison unter dem neuen Trainer David Wagner wieder aufgeblüht und hat bereits neun Scorer-Punkte in 14 -Spielen auf dem Konto.

Schalke 04: Jahr 2019 für Angreifer Mark Uth gelaufen

Offensivspieler Mark Uth wird im Jahr 2019 wohl nicht mehr für Bundesligist Schalke 04 zum Einsatz kommen. Dies berichtet die Bild.

Adduktorenprobleme erlauben es dem 28-Jährigen nicht, ein weiteres Spiel zu bestreiten. Uth hatte sich im April eine schwere Verletzung im Adduktorenbereich zugezogen und fiel in der Folge ein halbes Jahr lang aus.

In der Saison 2019/20 kam er nur zu acht Einsätzen (kein Treffer).

Schalke 04: Nabil Bentaleb übt Kritik an den Klub-Bossen

Mittelfeldspieler Nabil Bentaleb hat die Führungsetage von Bundesligist Schalke 04 kritisiert. "Die Situation mit meinem Verein ist momentan etwas kompliziert. Das ist kein Geheimnis. Konkret wollen sie nicht, dass ich mit der Gruppe trainiere. Sie wollen nicht, dass ich in irgendeiner Form mit der Gruppe verbunden bin. Wenn ich 'sie' sage, meine ich das Management und nicht den Trainer", sagte der Algerier im Gespräch mit Onze Mondial.

Aktuell hofft der algerische Nationalspieler darauf, dass sich eine Lösung für ihn ergibt: "Im Prinzip warte ich auf einen Ausweg. Ich habe meinen Willen und meinen guten Glauben gezeigt. Sie haben mich ins B-Team gesteckt und ich habe weitergearbeitet. Die Trainer und Verantwortlichen der zweiten Mannschaft loben mich, haben positiv über mich gesprochen. Aber es gibt etwas, das blockiert, das zerbrochen ist. Ich weiß nicht, was es ist. Das kommt nicht von mir, sondern von ihrer Seite."

Bentalebs Vertrag in Gelsenkirchen läuft noch bis 2021. In der laufenden Saison stand er noch nicht einmal im Team der Knappen, sondern lief nur zweimal für die zweite Garde des Bundesligisten auf.