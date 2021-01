Schalke 04: Valery und Weiser wohl Thema, wohin zieht es Kutucu? Alle News zu S04 heute

Schalke 04 sucht noch neue Spieler und es kursieren einige Namen. Indes gibt es für Ahmed Kutucu wohl mehrere Interessenten. Alle News zu S04.

Schalke 04 ist nach der Niederlage bei nun seit 30 -Spielen sieglos. Sollten die Königsblauen auch am Samstag gegen Hoffenheim nicht gewinnen können, haben sie den bitteren Uralt-Rekord von Tasmania Berlin eingestellt.

Um den Negativ-Lauf endlich zu beenden, sollen bei Schalke im Januar unbedingt noch neue Spieler her. Unter anderem Yan Valery und Mitchell Weiser sind dabei offenbar Thema.

Stürmer Ahmed Kutucu wird S04 dagegen wohl verlassen. Am 20-jährigen Türken sollen gleich mehrere Vereine interessiert sein.

Schalke 04, alle News und Gerüchte heute: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

Schalke wurde wohl Southampton-Verteidiger Yan Valery angeboten

Der ist bekanntlich noch auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger.

Dabei wurde dem Tabellenletzten der Bundesliga nun offenbar Yan Valery vom angeboten. Das berichtet Sky.

Der 21-jährige Franzose, der bei Southampton ausgebildet wurde, kommt beim englischen Erstligisten derzeit kaum zum Einsatz. In der bisherigen Premier-League-Saison stand er für lediglich acht Minuten auf dem Platz.

Schalke 04: Mehrere Klubs offenbar an Ahmed Kutucu dran - auch im Rennen?

Da er bei Schalke 04 kaum zum Zug kommt, wird Ahmed Kutucu die Knappen im Januar voraussichtlich verlassen - und an Interessenten mangelt es dem 20-jährigen Stürmer nicht.

Neben mehreren türkischen Vereinen, darunter laut WAZ auch , sind dem Sportbuzzer zufolge auch Parma und Hellas Verona aus der sowie Bundesligist Mainz 05 an Kutucu interessiert.

Für Mainz spricht die Rückkehr von Christian Heidel als Sportdirektor zu den 05ern. Heidel hatte Kutucu zu seinen Schalker Zeiten im Februar 2019 einen Profivertrag gegeben.

Schalke 04 wohl an Mitchell Weiser interessiert

Der FC Schalke 04 beschäftigt sich angeblich mit einer Verpflichtung des Rechtsverteidigers Mitchell Weiser von Bayer 04 Leverkusen . Das berichtet das Portal fussballtransfers.com. Voraussetzung für einen Wechsel ist demnach, dass die Werkself zuvor einen passenden Ersatz für den 26-Jährigen findet.

Weiser steht bei den Leverkusenern noch bis 2023 unter Vertrag, kommt in der laufenden Saison jedoch nur auf fünf Bundesliga-Einsätze. Aufgrund der angespannten Personalsituation bei Bayer musste der gelernte Rechtsverteidiger bei der Niederlage gegen zuletzt als Linksverteidiger aushelfen.

BVB-Boss Watzke drückt Schalke 04 im Abstiegskampf die Daumen

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund drückt dem Revierrivalen Schalke 04 im Abstiegskampf der Bundesliga die Daumen . "Schalke ist einer der Klubs, die die Bundesliga beleben. Für die Attraktivität der Liga wäre es ein Drama, würde Schalke absteigen", sagte Watzke im kicker-Interview: "Ähnlich wie es beim der Fall war."

Das Beispiel HSV zeige auch, "dass es kein Selbstläufer ist, sofort wieder aufzusteigen." Die Schalker warten seit 30 Ligaspielen auf einen Sieg und belegen mit vier Punkten nach 14 Spielen den letzten Platz. Watzke zeigte daher Mitgefühl mit Sportvorstand Jochen Schneider.

Lothar Matthäus überzeugt: Schalke 04 steigt ab

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist vom Abstieg von Schalke 04 aus der Bundesliga überzeugt. "S04 muss hoffen, dass Mainz und Bielefeld ganz wenige Punkte holen, um nicht direkt abzusteigen. Daran glaube ich nicht. Schalke steigt direkt ab", sagte Matthäus in der Sport Bild .

Schalke ist mit nur vier Punkten aus 14 Spielen Schlusslicht. Am Samstag (15.30 Uhr) könnten die Königsblauen gegen die TSG Hoffenheim den Negativ-Rekord von Tasmania Berlin von 31 Ligaspielen in Folge ohne Sieg einstellen. "Trotz des neuen Trainers Christian Gross wird Schalke den historischen Negativ-Rekord von Tasmania Berlin von 31 nicht gewonnenen Liga-Spielen in Folge brechen", sagte Matthäus.

