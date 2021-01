Schalke 04: Kolasinac ist zurück, Widmayer kommt als Gross-Assistent - Alle News zu S04 heute

Sead Kolasinac ist zurück bei Schalke 04, kommt per Leihe vom FC Arsenal. Zudem gibt es einen neuen Assistenz-Trainer. Alle News zu S04 heute.

Der bereitet sich auf die Spiele im neuen Jahr 2021 vor, am kommenden Wochenende geht es gegen . Mit an Bord ist ein neuer Trainer - Christian Gross. Er soll S04 wieder zurück in die Spur bringen.

Mit Sead Kolasinac kann Gross dabei auf einen alten Bekannten in Gelsenkirchen zählen. Der Linksverteidiger ist vom zu Königsblau zurückgekehrt.

Derweil verpflichtete Schalke mit Rainer Widmayer einen neuen Assistenten für Trainer Gross.

Schalke 04 holt Rainer Widmayer als weiteren Assistenztrainer

Der abstiegsbedrohte Bundesligist Schalke 04 stellt seinem neuen Cheftrainer Christian Gross einen weiteren Assistenten zur Seite. Wie der seit 29 Ligaspielen sieglose Tabellenletzte an Neujahr mitteilte, erhält Rainer Widmayer (53) einen Vertrag bis zum Saisonende.

"Rainer Widmayer wird das Trainerteam mit seiner Erfahrung und seiner fachlichen Qualifikation perfekt ergänzen", sagte Sportvorstand Jochen Schneider über den Schwaben, den er wie Gross aus gemeinsamen Zeiten beim kennt: "Er war selbst Profi, arbeitet nun seit über zehn Jahren sehr erfolgreich als Co-Trainer in der und hat dabei sportlich schwierige Situationen gemeistert. Genau diese Kombination wird uns weiterbringen."

Der 66-jährige Schweizer Gross war am vergangenen Sonntag vorgestellt worden, er besitzt einen Vertrag bis zum Saisonende. Ihm zur Seite stehen neben Widmayer die Co-Trainer Onur Cinel, Naldo, Matthias Kreutzer sowie Simon Henzler als Verantwortlicher für die Torhüter.

Schalke holt Sead Kolasinac per Leihe zurück

Linksverteidiger Sead Kolasinac kehrt zum FC Schalke 04 zurück. Wie der Tabellenletzte der Bundesliga und der FC Arsenal an Silvester offiziell bestätigten, wird Kolasinac bis Saisonende vom Premier-League-Klub ausgeliehen und ist ab 4. Januar für S04 spielberechtigt. Ob für den Sommer eine Kaufoption besteht, wurde nicht offiziell kommuniziert.

Bild: Getty Images / Mike Hewitt / Goal

Nach Informationen von Goal und SPOX zahlt Arsenal einen Teil des Gehalts von Kolasinac weiter. S04 muss indes eine in der Höhe nicht bekannte Leihgebühr nach London überweisen.

Bei Schalke ist Kolasinac, der die Rückennummer 20 tragen wird, der große Hoffnungsträger für den Weg aus der sportlichen Krise, die den Gelsenkirchenern massive Abstiegssorgen beschert. Von 2011 bis 2017 spielte der 27-jährige Bosnier schon einmal für S04, absolvierte für die Knappen bisher 123 Pflichtspiele (vier Tore). "Sead verkörpert genau die Werte, die Schalke 04 auszeichnen und die im Kampf um den Klassenerhalt elementar sind: ein unbändiger Wille und ein starker Charakter", sagte Sportvorstand Jochen Schneider.

Schalke 04 gegen Hertha BSC: Die Vorschau auf den Bundesliga-Spieltag

Und zack ist die Winterpause auch schon wieder vorbei: Der 14. Spieltag der Bundesliga steht an. Es gibt einige Neuigkeiten!

Hertha BSC - FC Schalke 04 (Sa., 18.30 Uhr im LIVE-TICKER)

Reich und nicht sexy gegen arm und schon mal schöner - das Duell der beiden Krisenklubs verspricht viel Brisanz. Wobei man für die Berliner das Wort Krise angesichts der üblen Schalker Punktausbeute relativieren muss, schließlich hat die Hertha 3,25 Mal so viele Punkte gesammelt wie S04.

Bild: Imago Images / Poolfoto

Damit sich das ändert oder sich überhaupt mal wieder etwas Positives tut, hat sich Schalke mit dem vierten Offiziellen Christian Gross verstärkt. Der trägt einen Haizahn um seinen Hals und sagt Dinge wie: "Ich fordere nicht 120 Prozent von den Spielern - das ist schlichtweg nicht möglich."

Nur noch zwei Nicht-Siege ist der Tabellenletzte vom Negativrekord von Tasmania Berlin entfernt - es würde doch wie die Faust aufs Auge passen, wenn Schalke dieses Momentum ausgerechnet in der Hauptstadt durchbricht. Und ohne den neuen Halbjahres-Kapitän Sead Kolasinac!

Hertha steht aber auch nur knapp über dem Strich, hat ein desaströses Jahr 2020 hinter sich (Klinsmann! Kalou! Lehmann! Windhorst!) und erst einmal in der heimischen Betonschüssel gewonnen. Aber jetzt soll ja Juve-Edelreservist Federico Bernardeschi kommen, dann geht's richtig rund.

Schalke: wohl an Ahmed Kutucu dran

Der türkische Topklub Fenerbahce hat offenbar Interesse an Schalke-Stürmer Ahmed Kutucu. Das berichtet NTVSpor. Demnach will Fener den 20-Jährigen zunächst ausleihen und sich zudem eine Kaufoption sichern. Diese soll bei zwei Millionen Euro liegen.

Dem Bericht zufolge will Fenerbahces Sportdirektor Emre Belözoglu die Verhandlungen über den Deal persönlich führen.

Bild: Imago Images

Kutucu ist ein Schalker Eigengewächs, kommt beim Tabellenletzten der Bundesliga in dieser Saison aber nur selten zum Zug. Bis dato steht er bei lediglich fünf Pflichtspieleinsätzen für die erste Mannschaft.

Schalke 04: Der S04-Spielplan für die kommenden Wochen