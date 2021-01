Schalke 04: Zwei Offensivspieler wohl auf der Transferliste, Kolasinac doch nicht Kapitän? - alle News zu S04 heute

Schalke setzt offenbar zwei Offensivspieler auf die Transferliste, während Rückkehrer Kolasinac wohl nicht neuer Kapitän wird. Alle News zu S04 heute.

Der bereitet sich auf die Spiele im neuen Jahr 2021 vor, am Samstagabend (18.30 Uhr im LIVE-TICKER) geht es gegen . Mit an Bord ist ein neuer Trainer - Christian Gross. Er soll S04 wieder zurück in die Spur bringen, muss gegen die Alte Dame jedoch mit vier Ausfällen zurechtkommen.

Kurz vor dem Jahresauftakt gegen die Berliner verstärkte sich S04 leihweise mit Sead Kolasinac. Gerüchte, wonach der Rückkehrer gleich die Kapitänsbinde übernehmen könnte, bestätigen sich dabei offenbar nicht.

Um wieder Geld in die Kassen zu spülen, setzen die Königsblauen derweil offenbar zwei Offensivspieler auf die Transferliste.

Schalke 04, alle News und Gerüchte heute: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

Schalke 04 setzt wohl zwei Offensivspieler auf die Transferliste

Schalke 04 ist weiterhin knapp bei Kasse, will aber dennoch den Kader im Winter verstärken. Um Gelder frei zu machen, wurden offenbar zwei Offensivspieler auf die Transferliste gesetzt.

Einem Bericht der Bild zufolge handelt es sich dabei um Rabbi Matondo und Ahmet Kutucu. Beide sollen leihweise gehen. Dadurch würden die Königsblauen rund eine Million Euro an Gehalt sparen, das sie in zwei andere Neuzugänge investieren wollen.

Beim 20-jähirgen Matondo wird von Angeboten aus der Premier League berichtet. , und gelten als interessiert. Eine Kaufoption will Schalke in einen möglichen Leihdeal offenbar nicht integrieren. Denkbar wäre diese Möglichkeit dagegen beim gleichaltrigen Kutucu, der wohl schon mit Istanbul in Kontakt steht.

Schalke 04: Kolasinac doch nicht Kapitän?

Um die Erwartungen an Winterneuzugang Sead Kolasinac zu drücken, wird die Arsenal-Leihgabe offenbar nicht gleich Kapitän der Schalker. Das berichtet die Bild. Demnach sind die Verantwortlichen der Knappen von ihrem Vorhaben abgerückt. Omar Mascarell bleibt damit weiter im Amt. In seiner verletzungsbedingten Abwesenheit wird ihn wohl weiter Benjamin Stambouli vertreten.

Kolasinac ist zudem erst ab dem 15. Spieltag spielberechtigt. Der Linksverteidiger fehlt damit beim Spiel gegen die Hertha (Samstag, 18.30 Uhr im LIVE-TICKER).

Schalke 04: Vier Ausfällen gegen Hertha BSC

Schalke fehlen bei Debüt des neuen Trainers Christian Gross gegen Hertha vier Spieler. Kilian Ludewig wurde am Fuß operiert und fällt länger aus. Goncalo Paciencia und Salif Sane sind wegen Knieverletzungen nicht einsatzbereit. Außerdem kommt die Partie auch für Omar Mascarell zu früh: Der Mittelfeldspieler laboriert an muskulären Problemen.

Hertha BSC - FC Schalke 04: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Hertha BSC: Schwolow - Pekarik, Stark, Torunarigha, Mittelstädt - Darida, Guendouzi - Lukebakio, Dilrosun - Matheus Cunha - Cordoba

Schalke 04: Rönnow - Thiaw, Kabak, Nastasic, Oczipka - Stambouli, Serdar - Skrzybski, Uth, Harit - Raman

