Vorschau auf den 14. Spieltag: Ja, ist denn schon wieder Bundesliga?!

2. Januar und es ist schon wieder Bundesliga! Goal und SPOX blicken auf die Begegnungen des 14. Spieltags im deutschen Oberhaus voraus.

Und zack ist die Winterpause auch schon wieder vorbei: Der 14. Spieltag der steht an. Es gibt einige Neuigkeiten!

TSG Hoffenheim - (Sa., 15.30 Uhr im LIVE-TICKER)

Der Kraichgau-Breisgau-Kracher! Es könnte ein historischer Nachmittag werden, allerdings nur aus Breisgau-Sicht: Freiburg steht vor dem vierten Bundesligasieg in Serie. Das gab's erst einmal, 2001 unter Volker Finke. Der war einst 16 Jahre lang Coach beim SCF, da fehlen Christian Streich noch schlanke sieben Jährchen.

Die Zahlen deuten auf die Einstellung der Bestmarke hin. In den vergangenen 14 Partien traf Freiburg immer gegen Hoffenheim (gegen niemanden mehr) und im Vorjahr fuhr man sechs Punkte ohne Gegentor gegen die TSG ein.

Die häufig Corona-geplagten Hoffenheimer, die anders als in der in der Liga bislang enttäuschten (13 Spiele, 15 Punkte, Platz 12), können wieder auf Dauerreservist Jacob Bruun Larsen (nach Corona) und Diadie Samassekou zurückgreifen.

Frankfurt - Leverkusen (Sa., 15.30 Uhr im LIVE-TICKER)

Ungeschlagen nur Neunter der Heimtabelle zu sein muss man auch erst einmal hinkriegen. Die Remiskönige vom Main (8 aus 13) haben in den sechs Partien zu Hause aber halt auch nur einmal gewonnen - und nun kommt die beste Auswärtsmannschaft der Liga nach Frankfurt.

Für Kapitän David Abraham wird es das vorletzte Heimspiel werden, ehe er nach dem Spiel gegen Schalke in seine Heimat zurückkehrt. Anschließend soll der 21-jährige Brasilianer Tuta den Routinier ersetzen. Vielleicht kickt bis dahin ja auch Joshua Zirkzee bei der SGE, den man als Bas-Dost-Nachfolger vom FC Bayern ausleihen will.

Leverkusen, das vor dem sechsten Auswärtssieg in Folge und damit einem neuen Vereinsrekord steht, muss links in der Abwehr umbauen, da erst Wendell und nun auch Daley Sinkgraven mit Corona infiziert wurden. Nun müssen wohl Mitchell Weiser oder Tin Jedvaj als Linksverteidiger ran.

Halt, noch was: Martin Hinteregger ist jetzt bei Instagram - Umfaller!

- (Sa., 15.30 Uhr im LIVE-TICKER)

Köln gegen Augsburg oder wie man in der Goal- und SPOX-Redaktion sagen würde: der "grindigste Kick" des Spieltags. Wer diese Einschätzung in Frage stellt, dem seien die Wiederholungen der vergangenen Duelle dieser beiden Teams empfohlen.

Immerhin startet der Effzeh mit dem Rückenwind zweier ungeschlagener und ohne Gegentor über die Bühne gebrachter Pflichtspiele ins neue Jahr. Das 0:0 in Leipzig war mehr als ordentlich. Nun muss Anthony Modeste nach seinem ersten Pflichtspieltor in dieser Saison nur noch sein (mindestens) zweites folgen lassen, dann könnte auch der Ausfall von Sebastian Andersson kompensiert werden.

Beim FCA fällt Raphael Framberger aus. Alfred Finnbogason könnte rechtzeitig fit werden. Und Andre Hahn dürfte nach Corona-Quarantäne wieder in den Kader rücken.

- (Sa., 15.30 Uhr im LIVE-TICKER)

Der Überraschungssechste Union hat die Weihnachtstage genutzt, um in Person von Präsident Dirk Zingler ordentlich über den DFB und Oliver Bierhoff ("katastrophales Bild") abzuledern. Dabei ist der Mainstream doch gar nicht so das Ding der Eisernen...

Beide Teams sind in der Pause vor allem in Sachen Papierkram entscheidend weitergekommen: Bremen, das zuletzt zwei Pflichtspiele in Folge gewann, verlängerte mit Sport-Geschäftsführer Frank Baumann. Union hat Manager Oliver Ruhnert an den Verein gebunden. Und der weiterhin verletzte Ex-Bremer Max Kruse hat seinen Rechtsstreit mit hinter sich gebracht.

Arminia Bielefeld - Gladbach (Sa., 15.30 Uhr im LIVE-TICKER)

13 Spiele, 18 Punkte, vor dem Sieg im Pokal gegen Elversberg sechs Pflichtspiele ohne Erfolg - in der Gladbacher Saison steckt noch alles drin, in der Liga verlief sie bislang aber eher enttäuschend. Die Fohlen müssen noch eine Weile auf Marcus Thuram und Max Eberl verzichten, der anders als der "Spucker" freiwillig eine Auszeit im Januar nimmt.

Bielefeld hat acht Zähler weniger, der Sieg auf Schalke zum Jahresabschluss war Gold wert. Und wird noch goldiger, wenn nun auch der Start in 2021 gelingt.

- (Sa., 18.30 Uhr im LIVE-TICKER)

Reich und nicht sexy gegen arm und schon mal schöner - das Duell der beiden Krisenklubs verspricht viel Brisanz. Wobei man für die Berliner das Wort Krise angesichts der üblen Schalker Punktausbeute relativieren muss, schließlich hat die Hertha 3,25 Mal so viele Punkte gesammelt wie S04.

Damit sich das ändert oder sich überhaupt mal wieder etwas Positives tut, hat sich Schalke mit dem vierten Offiziellen Christian Gross verstärkt. Der trägt einen Haizahn um seinen Hals und sagt Dinge wie: "Ich fordere nicht 120 Prozent von den Spielern - das ist schlichtweg nicht möglich."

Nur noch zwei Nicht-Siege ist der Tabellenletzte vom Negativrekord von Tasmania Berlin entfernt - es würde doch wie die Faust aufs Auge passen, wenn Schalke dieses Momentum ausgerechnet in der Hauptstadt durchbricht. Und ohne den neuen Halbjahres-Kapitän Sead Kolasinac!

Hertha steht aber auch nur knapp über dem Strich, hat ein desaströses Jahr 2020 hinter sich (Klinsmann! Kalou! Lehmann! Windhorst!) und erst einmal in der heimischen Betonschüssel gewonnen. Aber jetzt soll ja Juve-Edelreservist Federico Bernardeschi kommen, dann geht's richtig rund.

- (Sa., 20.30 Uhr im LIVE-TICKER)

Vier Seiten Brief haben Fußball in Stuttgart am Mittwochnachmittag zur Nebensache gemacht und man darf schon jetzt sehr gespannt sein, wie die junge VfB-Truppe gegen die junge RBL-Truppe mit den aktuellen Geschehnissen umgeht. Gemeint ist natürlich der von Thomas Hitzlsperger zu Papier gebrachte offene Bruch mit Präsident Claus Vogt, der zweifelsfrei das Geschehen vor und nach der Partie überlagern wird.

Es ist dieser überraschend starken Stuttgarter Mannschaft jedoch zuzutrauen, auf dem Feld die Posse im eigenen Klub auszublenden und auch Leipzig Paroli zu bieten. Die Voraussetzungen statistischer Natur sind jedoch eher nur semi: Die Schwaben sind noch ohne Heimsieg.

Lieber VfB´ler, nach der Veröffentlichung meiner Kandidatur @SWRsport auf das Präsidentenamt möchte ich meine Beweggründe hierfür in einem offenen Brief erläuternhttps://t.co/OZ0wqHjENR — Thomas Hitzlsperger (@ThomasHitz) December 30, 2020

Vor dem 150. Bundesligaspiel der Leipziger Vereinshistorie noch wichtig zu wissen: "Es ist nicht so, dass ich in Fuschl anrufe und sage: Wir haben Covid-19, überweist uns mal das Geld", sagte RB-Vorstandsvorsitzender Oliver Mintzlaff.

BVB - (So., 15.30 Uhr im LIVE-TICKER)

"Terzic stellt Krauss/Lattek-Negativrekord ein" - so könnte eine Schlagzeile nach dieser Partie lauten. Dafür müsste der BVB allerdings das Spiel gegen die Wölfe verlieren, denn nur so käme die vierte Heimniederlage in Serie heraus. Das gab's überhaupt erst einmal, eben in der Saison 1999/2000 unter dem 13-Spiele-Null-Siege-Trainer Bernd Krauss und dessen Nachfolger Udo Lattek.

Was die Schwarzgelben positiv stimmt: Torjäger Erling Haaland ist wieder fit und wie sich die vergangenen Wochen ohne ihn zeigte, ist das eine sehr gute Nachricht. Aber Obacht: Wolfsburg ist eine harte Nuss, hat wie alle vier Mannschaften vor Dortmund erst einmal in dieser Saison verloren und das halbe Team nach Corona-Infektionen oder -Kontakten zurückgewonnen.

FC Bayern - 1. FSV (So., 18 Uhr im LIVE-TICKER)

Guckte man die vergangenen zwei Wochen nach Mainz, bekam man den Eindruck: Jetzt einfach schnell die Klatsche bei den Bayern kassieren, dann ab nach Hause und den Restart der Saison vornehmen. Denn nach dem Auftritt in München werden die 05er Bo Svensson als Trainer installieren und mit den beiden Neu-Alten Christian Heidel und Martin Schmidt versuchen, ein paar mehr als die bislang mickrigen sechs Punkte einzufahren.

Allerdings: Für Mainz geht es anschließend mit den Gegnern Frankfurt, Dortmund, Wolfsburg, Leipzig und Stuttgart weiter - alles nicht gerade direkte Konkurrenten. Und bei Bayern? Endete eine Winterpause ohne größere Nebengeräusche. Es dürfte das finale halbe Jahr von David Alaba im Trikot des Rekordmeisters werden, dafür darf seit Januar Tiago Dantas für die Profis kicken.