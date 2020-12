Schalke 04: Paciencia droht monatelanger Ausfall, nimmt Milan Abstand von Kabak? Alle News und Gerüchte heute

Schalke muss im Abstiegskampf wohl lange ohne Paciencia planen und Milan könnte Abstand von Kabak nehmen. Alle News und Gerüchte zu S04 am Mittwoch.

Der bereitet sich auf die Spiele im neuen Jahr 2021 vor, am kommenden Wochenende geht es gegen . Mit an Bord ist ein neuer Trainer - Christian Gross. Er soll S04 wieder zurück in die Spur bringen.

Fehlen wird allerdings Angreifer Goncalo Paciencia - und das sogar noch einige Monate. In der Knappen-Offensive wird es also eng.

Außerdem: Ozan Kabak ist wohl nicht mehr Milans erste Wahl und ein Ex-Schalker macht bei den Verantwortlichen Verzweiflung aus.

Schalke 04 monatelang ohne Goncalo Paciencia?

Schalke 04 muss offenbar einige Monate ohne Angreifer Goncalo Paciencia auskommen. Nach Informationen der WAZ kann der Portugiese nach einer Knie-OP frühestens im April wieder auflaufen.

Acht Bundesligaspiele absolvierte die 26-jährige Leihgabe von bislang für die Knappen, seit November ist er aufgrund der Knieverletzung zum Zusehen gezwungen.

Ein Tor und eine Vorlage steuerte Paciencia in der laufenden Saison bei. Nach seinem Ausfall und der Vertragsauflösung mit Routinier Vedad Ibisevic werden die Optionen im Sturmzentrum also immer dünner.

Bild: Getty Images

Schalke 04: Ozan Kabak bei Milan offenbar nicht mehr oberstes Transferziel

Verteidiger Ozan Kabak vom FC Schalke 04 ist bei Serie-A-Tabellenführer AC Milan offenbar nicht mehr das oberste Transferziel.

Nach Informationen der Gazzetta dello Sport genießt Mohamed Simakan vom RC Strasbourg höchste Priorität, da der 20-Jährige nicht nur als Innen-, sondern auch als Außenverteidiger auflaufen kann.

Kabak soll wie Matteo Lovato von Hellas Verona nur noch als B-Lösung gelten. Das war vor einigen Monaten noch anders. "Mailand hat ganz zum Schluss der Transferperiode im Sommer angeklopft, was für uns nicht in Frage kam", verriet S04-Sportvorstand Jochen Schneider zuletzt der WAZ .

Bild: Imago Images / RHR-Foto

Ex-Schalker Yves Eigenrauch über erneute Stevens-Lösung: "Da zeichnet sich ab, wie verzweifelt die Leute sind"

Der ehemalige Schalke-Profi Yves Eigenrauch, der mit den Knappen 1997 den UEFA-Cup gewinnen konnte, macht bei seinem Ex-Klub aufgrund der sportlichen und wirtschaftlichen Situation große Verzweiflung aus.

Das spiegelte sich seiner Meinung nach vor allem darin wieder, dass Huub Stevens im Alter von 67 Jahren erneut gebeten wurde, als Interimstrainer auszuhelfen.

Bild: Getty Images

"Da zeichnet sich ab, wie verzweifelt offensichtlich die Leute aktuell sind", sagte Eigenrauch im Gespräch mit der sportschau . "Dass sie weder ein noch aus wissen und jetzt zumindest das Jahr vernünftig über die Bühne bringen wollten, innerhalb der Möglichkeiten."

Schalke ist derzeit Tabellenletzter in der . Der Schweizer Christian Gross soll den Verein nach dem Winter doch noch zum Klassenerhalt führen. Für Eigenrauch war diese Talfahrt abzusehen: "Die sportliche Entwicklung bei Schalke zog sich schon über Jahre, dass man einfach nicht verstanden hat, eine gewisse Kontinuität reinzubringen und eine Gradlinigkeit in der Arbeit miteinander", schloss er ab.

Schalke 04: Knackt S04 den Tasmania-Rekord? Ex-Kapitän ist unbesorgt

Nur noch zwei Spiele ohne Sieg und Schalke zieht mit Tasmania Berlin gleich: S04 hätte dann seit 31 Spieltagen in der Bundesliga kein Spiel mehr gewonnen. Der Negativrekord, vermeintlich für die Ewigkeit, wackelt.

Sollte Schalke die Berliner aber sogar noch übertreffen, wäre das für den ehemaligen Tasmania-Kapitän Hans-Günter Becker "völlig gleich". "So scharf sind wir auf diesen Negativrekord auch nicht", sagte der 82-Jährige der dpa.

Außerdem hätte Tasmania "ja noch ein paar andere" Negativrekorde. "Da können wir einen abgeben", sagte Becker. Die Berliner kassierten damals 28 Niederlagen, 118 Gegentore und erzielten nur 15 eigene Treffer.

Schalke steht nach 13 Spieltagen bei vier Unentschieden und neun Niederlagen, bei einem Torverhältnis von 8:36.

Schalke 04: Dr. Andreas Schlumberger wechselt zum

Schalke 04 muss sich einen neuen Leiter Reha suchen. Dr. Andreas Schlumberger hatte dieses Amt seit Beginn des Jahres 2020 inne, wechselt nun aber zum FC Liverpool um den deutschen Cheftrainer Jürgen Klopp.

Mit Klopp hatte Schlumberger bereits drei Jahre lang bei zusammengearbeitet. Der 54-Jährige wird an der Anfield Road ebenfalls als Leiter Reha und Performance fungieren und die Fitnessabteilung verstärken.

In seiner Laufbahn war Schlumberger auch schon für den DFB und den aktiv. Schalke verzichtet indes auf die Verpflichtung eines Nachfolgers. Nach Angaben vom Dienstag werden Schlumbergers Aufgaben vom Team um Werner Leuthard übernommen

#S04 -Update: Dr. Andreas Schlumberger (Leiter Reha) wechselt mit sofortiger Wirkung zum @LFC ⤵️ — FC Schalke 04 (@s04) December 29, 2020

