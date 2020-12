Schalke 04: Fenerbahce wohl an Kutucu dran, Kolasinac vor Rückkehr zu S04 - Alle News und Gerüchte heute

Schalke 04 arbeitet an einer Rückkehr von Sead Kolasinac, während Ahmed Kutucu wohl bei Fenerbahce auf dem Zettel steht. Alle News zu S04 heute.

Der bereitet sich auf die Spiele im neuen Jahr 2021 vor, am kommenden Wochenende geht es gegen . Mit an Bord ist ein neuer Trainer - Christian Gross. Er soll S04 wieder zurück in die Spur bringen.

Bereits in den kommenden Tagen könnte Schalke derweil einen alten Bekannten als Verstärkung präsentieren, man verhandelt mit Arsenals Linksverteidiger Sead Kolasinac über eine Leihe.

Ahmed Kutucu wird S04 hingegen womöglich verlassen. Der Stürmer der Knappen hat offenbar das Interesse von geweckt.

Schalke 04, alle News und Gerüchte heute: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

Schalke: Fenerbahce wohl an Ahmed Kutucu dran

Der türkische Topklub Fenerbahce hat offenbar Interesse an Schalke-Stürmer Ahmed Kutucu. Das berichtet NTVSpor. Demnach will Fener den 20-Jährigen zunächst ausleihen und sich zudem eine Kaufoption sichern. Diese soll bei zwei Millionen Euro liegen.

Dem Bericht zufolge will Fenerbahces Sportdirektor Emre Belözoglu die Verhandlungen über den Deal persönlich führen.

Kutucu ist ein Schalker Eigengewächs, kommt beim Tabellenletzten der in dieser Saison aber nur selten zum Zug. Bis dato steht er bei lediglich fünf Pflichtspieleinsätzen für die erste Mannschaft.

Schalke 04: Sead Kolasinac vor Rückkehr vom

Bundesligist FC Schalke steht kurz davor seinen ehemaligen Spieler Sead Kolasinac vom FC Arsenal zurückzuholen. Nach Informationen von Goal und SPOX laufen zwischen beiden Vereinen die Verhandlungen wegen eines Leihdeals bis zum Ende der Saison, alle Parteien gehen von einer Einigung aus. Vollzug soll bereits in den kommenden Tagen gemeldet werden.

Die Bild berichtet, dass Kolasinac, der bei Arsenal noch bis 2022 unter Vertrag steht, auf große Teile seines Gehalts von angeblich rund neun Millionen Euro verzichtet. Zudem übernimmt Arsenal nach Informationen von Goal und SPOX weiterhin einen Teil seines Salärs. Zusätzlich muss Schalke eine in der Höhe unbekannte Leihgebühr an Arsenal entrichten.

Clemens Tönnies stellt finanzielle Hilfe für Schalke 04 in Aussicht

Der langjährige Klubchef Clemens Tönnies (64) würde dem krisengeschüttelten Fußball-Bundesligisten Schalke 04 bei Bedarf wohl finanzielle Unterstützung anbieten. Bei einer entsprechenden Anfrage käme er "sicherlich ins Überlegen", sagte der Fleischfabrikant, der im Juni sein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender aufgrund mehrerer Eklats abgegeben hatte, im Interview mit RTL und n-tv: "Wir dürfen Schalke nicht untergehen lassen, da bin ich der allerletzte, der nicht hilft."

Zuletzt hatte Tönnies mehrmals betont, kein Comeback auf Schalke zu geben. Er leide derzeit mit den Königsblauen, die seit fast einem Jahr auf einen Sieg in der Bundesliga warten. "Schalke hat ein strukturelles Problem. Schalke ist ein Verein, und man sieht, wie dieser Verein immer wieder mit sich selbst beschäftigt ist", sagte Tönnies: "Das ist mein Appell an die Verantwortlichen: Verändert das."

Sich selbst gibt der gebürtige Westfale auch eine Mitschuld an den wirtschaftlichen Problemen: "Ich werfe mir vor, dass ich diesen Traum des ewigen Vereins zu lange geträumt habe. Schalke muss sich zu einem Unternehmen wandeln - und dann ist Schalke wieder da."

