Wer zeigt / überträgt Hertha BSC gegen FC Schalke 04 live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Bundesliga

Nach der kurzen Winterpause empfängt den . Die Partie wird am Samstag um 18.30 Uhr im Berliner Olympiastadion angepfiffen.

Hertha gegen Schalke ist ein Krisenduell, ein richtungsweisendes Spiel für beide Mannschaften. Die Hertha hinkt ihren Erwartungen für die Saison deutlich hinterher, der Hauptstadtklub ist aktuell nur 14. der Tabelle. Bei Schalke wird der neue Trainer Christian Gross erstmals auf der Bank Platz nehmen - kann der Schweizer den Traditionsverein vor dem Abstieg bewahren?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Hertha BSC gegen FC Schalke 04 live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Heutzutage weiß der Zuschauer oftmals nicht, welchen Sender er jetzt anschalten oder welchen Streamingdienst er abonnieren muss, um die Spiele der Bundesliga live verfolgen zu können. In dieser Saison halten der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN die Übertragungsrechte der Bundesliga, alle Partien werden über die volle Distanz übertragen.

DAZN zeigt alle Freitagsspiele, alle Samstagsspiele um 20.30 Uhr, alle Sonntagsspiele um 13.30 Uhr und alle Montagsspiele im LIVE-STREAM. Sky übernimmt die restlichen Partien, darunter die klassische Samstags-Konferenz und das Abendspiel, das um 18.30 Uhr angestoßen wird.

⏪ 2016 vs. Schalke 🔵⚪



What we wouldn't give to have you guys back with us 💙#HaHoHe #BSCS04 #TBT pic.twitter.com/d7qeTynkBa