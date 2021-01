FC Schalke 04: Schalke sticht BVB wohl auf dem Transfermarkt aus, Abschied von Kutucu verzögert sich offenbar - alle News und Gerüchte zu S04 heute

Schalke hat sich auf dem Transfermarkt wohl gegen den BVB durchgesetzt und ein Transfer von Ahmed Kutucu verzögert sich offenbar. Alle S04-News.

Durch das 4:0 gegen die TSG Hoffenheim hat Schalke 04 den letzten Tabellenplatz in der verlassen. Auch auf dem Transfermarkt können die Königsblauen offenbar einen Erfolg verbuchen: Demnach soll Schalke sich im Rennen um Ömer Beyaz gegen durchgesetzt haben.

Dagegen soll sich ein Abschied von Ahmed Kutucu (20) derzeit verzögern. Zwar seien mehrere Vereine an ihm interessiert, der Spieler ist sich aber wohl selbst unsicher. Zudem hat Schalke-Kapitän Omar Mascarell verkündet, zumindest bis zum Saisonende auf Schalke bleiben zu wollen.

Bericht: Schalke 04 sticht Borussia Dortmund bei -Talent aus

Schalke 04 ist auf der Suche nach Neuzugängen für die kommende Saison offenbar in der türkischen fündig geworden. Wie der TV-Journalist Ertan Süzgün am Mittwoch auf Twitter verkündete, wird Ömer Beyaz im Sommer ablösefrei nach Gelsenkirchen wechseln.

Ömer Faruk Beyaz, bir aksilik olmazsa Schalke’ye gidecek.



1 ay önce Schalke’nin oyuncuyla işi daha sezon başında bitirdiği yönünde haber almıştım.



Açıkcası çocuğu zorda bırakmamak için de bekledim.



Emre Belözoğlu açıkladığına göre paylaşayım. pic.twitter.com/6uLNMUJL58 — Ertan Süzgün (@ertansuzgun) January 13, 2021

Im Rennen um das Talent von Fenerbahce hätte sich der abstiegsgefährdete Bundesligist damit gegen einen Erzrivalen durchgesetzt. Borussia Dortmund soll sich in den vergangenen Monaten ebenfalls um Beyaz bemüht haben.

Der 17-Jährige steht bei Fenerbahce lediglich bis zum Saisonende unter Vertrag. Trotz seines Debüts in der Süper Lig im Juli ist ihm der Durchbruch in der bislang vergönnt geblieben. Auf Schalke könnte Beyaz deshalb eine bessere Perspektive für sich sehen.

Schalke 04: Abschied von Ahmed Kutucu verzögert sich angeblich

Nach Rabbi Matondo (zu Stoke City) möchte das finanziell angeschlagene Schalke 04 offenbar auch Ahmed Kutucu abgeben. Wie die Bild -Zeitung berichtet, verzögert sich ein Abschied des 20-Jährigen allerdings, da der Spieler selbst unentschlossen ist.

Nach Bild -Informationen gehören Heracles Almelo aus der niederländischen und aus der Süper Lig zu den Favoriten. Laut türkischen Medienberichten sollen sich mit Fenerbahce und jedoch auch andere Vereine um Kutucu bemühen.

Derzeit soll ein Abgang auf Leihbasis mit anschließender Kaufoption im Raum stehen, wodurch Schalke wohl knapp 500.000 Euro Gehalt einsparen würde. Laut der Bild -Zeitung ist ein Abschied vor der Begegnung mit jedoch ausgeschlossen.

Schalke 04: Omar Mascarell bleibt den Knappen erhalten

Kapitän Omar Mascarell bleibt Schalke 04 im Abstiegskampf der Bundesliga wohl erhalten. "Aktuell bin ich zu 100 Prozent auf die kommenden Monate hier konzentriert, um aus dieser Lage herauszukommen. Wenn wir das geschafft haben, können wir uns im Sommer hinsetzen und über alles weitere sprechen", sagte Mascarell im Interview mit der spanischen Sportzeitung Marca .

Zuletzt war der 27-Jährige mit dem spanischen Erstligisten in Verbindung gebracht worden. Als Ablösesumme waren bis zu zehn Millionen Euro im Gespräch. Der 27-Jährige besitzt bei den Königsblauen noch einen Vertrag bis Juni 2022.

"Mein Plan ist es, hierzubleiben und Schalke aus dem Tabellenkeller zu holen. Das ist meine Verantwortung, nicht zuletzt als Kapitän. Ich bin keiner, der das Schiff verlässt, wenn es nicht läuft. Ich will hier weiter kämpfen", sagte Mascarell.

