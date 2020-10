Schalke 04 heute: Gerald Asamoah spricht Warnung aus, Büskens mit Angebot für S04-Fan im Revierderby - alle News und Gerüchte zu S04

Beim ist und bleibt es auch nach dem 5. Spieltag in der weiter eine schwierige Situation. Die Mannschaft von Trainer Manuel Baum unterlag im Revierderby klar und verdient mit 0:3 (0:0). Am Ende verzeichneten die Gäste keinen einzigen echten Torschuss.

Erling Haaland, Manuel Akanji und Mats Hummels besorgten die drei Treffer für den überlegenen BVB. Wir zeigen Euch in diesem Artikel die VIDEO-Highlights der Partie. Nun rangiert S04 mit nur einem Zähler auf dem vorletzten Tabellenplatz und ist dabei das Team mit der zweitlängsten Sieglosserie in der Bundesliga.

Auf sich aufmerksam machte indes ein Schalke-Fan, der die Mannschaft im Signal Iduna Park unterstützt hatte. Er erhielt nun ein rührendes Angebot von Mike Büskens. Außerdem: Gerald Asamoah spricht eine Warnung aus und Kevin Großkreutz feiert nach dem Revierderby BVB-Ass Haaland ab.

Alle Schalke-News und -Gerüchte an diesem Montag findet Ihr hier bei Goal. Hier bekommt Ihr außerdem ein paar Details rund um die Gerüchte zu Ozan Kabak und dem FC Liverpool.

Schalke 04: Gerald Asamoah sendet eindringliche Warnung an den Bundesligisten

Ex-Angreifer Gerald Asamoah (42) hat sich zur Formkrise des FC Schalke 04 geäußert und davor gewarnt, die demnächst vermeintlich leichter werdenden Gegner in der Bundesliga nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. "Auf keinen Fall darf man nun denken, dass es in nächster Zeit automatisch besser wird, nur weil die Gegner in den kommenden drei Spielen nicht mehr Bayern, Leipzig und Dortmund heißen, sondern Stuttgart, Mainz und Wolfsburg", so der frühere deutsche Nationalspieler im kicker .

Die Schalker haben in dieser Saison erst einen einzigen Punkt ergattern können (1:1 gegen ) und stehen in den kommenden Wochen vor heiklen Prüfungen.

Asamoah selbst kickte 1999 bis 2010 für die Königsblauen. Für ihn seien Derbyniederlagen seinerzeit Indizien dafür gewesen, etwas ändern zu müssen. "Wenn wir früher ein Spiel nicht gewinnen konnten, hatte ich vor allem nach Derby-Niederlagen häufig das Gefühl, andere enttäuscht zu haben. Ich fühlte mich schlecht. Ich habe alles hinterfragt - allem voran meine eigene Leistung, aber auch den Zustand innerhalb der Mannschaft", so der 42-Jährige.

So hofft Asamoah weiterhin, dass bei S04 möglichst schnell die Trendwende eingeläutet wird: "Natürlich hatten auch wir damals unsere Krisenzeiten. Dann haben wir uns die Meinung gesagt, es wurde auch mal laut in der Kabine. In aller Regel haben wir so auch wieder die Kurve gekriegt."

Schalke 04: Mike Büskens bietet S04-Fan ein Treffen an

Beim Revierderby zwischen dem BVB (Borussia Dortmund) und dem FC Schalke 04 (3:0) fand sich unter den 300 zugelassenen Fans im Signal Iduna Park genau einer, der das Trikot von S04 trug. Diesem dankte Vereinslegende Mike Büskens nun mit einem emotionalen Post auf Instagram und machte ihm gleichzeitig ein rührendes Angebot.

"Am Besten hat mir heute beim Derby unser königsblauer Fan auf der Tribünen des Auswärtsstadions gefallen. Es ist schön, in diesen verdammt schwierigen Zeiten dieses Bekenntnis zum Club und seinen Werten zu sehen", schrieb der 52-Jährige.

"Ich würde ihm gerne etwas Persönliches aus meiner Schalker-Zeit schenken und ein Treffen arrangieren", fuhr Büskens fort und bot dem S04-Fan damit ein persönliches Kennenlernen an. Nach Informationen von RUHR24 wurde der Anhänger der Königsblauen bereits ausfindig gemacht.

Schalke 04 nach Revierderby: Kevin Großkreutz lädt Erling Haaland nach Derbysieg ein

Kevin Großkreutz füttert Erling Haaland durch - wenn er denn will. Nach dem klaren Sieg seines Herzensklubs Borussia Dortmund im Revierderby gegen Schalke 04 (3:0) hat der Rio-Weltmeister den BVB-Torschützen in seine Kneipe in Dortmund eingeladen. Haaland, der das 2:0 erzielte, könnte zum Dauergast werden.

"Einfach ein geiler Typ. Hast ein Jahr lang frei Essen im Mit Schmackes, Bro", schrieb der frühere Dortmunder Großkreutz in einem Beitrag bei Instagram, den der BVB veröffentlichte.

Die Rivalität mit Schalke hat der gebürtige Dortmunder immer besonders gepflegt. Im August zelebrierte der 32-Jährige ein Tor gegen die Königsblauen bei Instagram. Als Spieler des Drittligisten KFC Uerdingen hatte Großkreutz im Test gegen die Schalker getroffen.

Schalke 04: Nur Tasmania Berlin war noch schlechter als S04

Nur die schlechteste Mannschaft der 57-jährigen Bundesliga-Geschichte hat seit Samstag eine noch schlimmere Serie vorzuweisen als Schalke 04. Tasmania Berlin, aus politischen Gründen mit einem nicht konkurrenzfähigen Team in die Liga gehoben, blieb 1965/66 in 31 Spielen nacheinander sieglos.

Die Schalker stehen nach dem 0:3 (0:0) im Derby bei Borussia Dortmund in dieser Rangliste des Schreckens mit 21 Spielen auf dem geteilten zweiten Platz.

Die längsten Serien ohne Sieg in der Bundesliga seit 1963:

Tasmania Berlin (August 1965 - Mai 1966) 31 Spiele Schalke 04 (Januar - Oktober 2020) 21, Blau-Weiß 90 Berlin (September 1986 - April 1987) 21, (Oktober 1994 - Mai 1995) 21, FC Kaiserslautern (Oktober 2011 - April 2012) (Oktober 2018 - März 2019) 20

Schalke 04 verliert beim BVB (Borussia Dortmund): Die VIDEO-Highlights des Revierderbys

