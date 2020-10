BVB: Kevin Großkreutz lädt Erling Haaland nach Derbysieg ein: "Hast ein Jahr lang frei Essen im Mit Schmackes, Bro"

Erling Haaland netzte am Samstag im Revierderby gegen Schalke 04 zum zwischenzeitlichen 2:0. Kevin Großkreutz ist begeistert vom jungen Norweger.

Kevin Großkreutz füttert Erling Haaland durch - wenn er denn will. Nach dem klaren Sieg seines Herzensklubs Borussia Dortmund im Revierderby gegen Schalke 04 (3:0) hat der Rio-Weltmeister den BVB-Torschützen in seine Kneipe in Dortmund eingeladen. Haaland, der das 2:0 erzielte , könnte zum Dauergast werden.

"Einfach ein geiler Typ. Hast ein Jahr lang frei Essen im Mit Schmackes, Bro", schrieb der frühere Dortmunder Großkreutz in einem Beitrag bei Instagram, den der BVB veröffentlichte.

Kevin Großkreutz spielte sechs Jahre für die BVB-Profis

Der ehemalige Nationalspieler Großkreutz, derzeit vereinslos, hat von 2009 bis 2015 für Dortmund gespielt und wurde in dieser Zeit zweimal deutscher Meister und einmal Pokalsieger.

Die Rivalität mit Schalke hat der gebürtige Dortmunder immer besonders gepflegt. Im August zelebrierte der 32-Jährige ein Tor gegen die Königsblauen bei Instagram. Als Spieler des Drittligisten KFC Uerdingen hatte Großkreutz im Test gegen die Schalker getroffen.