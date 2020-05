Schalke 04, News und Gerüchte: S04 entbindet von Mediendirektor von Aufgaben, van Hoogdalem sorgt sich um Klub

S04 verändert sich personell und entbindet den Mediendirektor von seinen Aufgaben. Ex-Spieler van Hoogdalem sorgt sich um die Zukunft des Klubs.

Der steckt weiterhin in finanziellen Problemen, welche die Zukunft des Klubs bedrohen. Dass künftig die ohne S04 stattfinden könnte, ist für den ehemaligen Spieler Marco van Hoogdalem nicht vorstellbar.

Außerdem heute bei Königsblau: Der Klub trennt sich von seinem Direktor für Medien, Kommunikation und PR.

Der FC Schalke 04 am Montag: In diesem Artikel findet Ihr alle News und Gerüchte zu S04 vom Dienstag.

Mehr Teams

Auch in den vorangegangenen Tagen haben wir alle Nachrichten zu S04 für Euch gesammelt.

FC Schalke 04: Thomas Spiegel nicht mehr Direktor für Medien, Kommunikation und PR

Der FC Schalke 04 und Thomas Spiegel, der bislang als Direktor für Medien, Kommunikation und PR im Klub tätig war, haben sich darauf verständigt, die aktuelle Zusammenarbeit nicht fortzuführen. Das gab Königsblau am Dienstag bekannt.

"Thomas Spiegel hat in seiner langjährigen Tätigkeit bei Schalke 04 jederzeit hundertprozentige Professionalität, Loyalität und Herz gezeigt und unseren Verein mit seiner Haltung und Offenheit stark mitgeprägt. Dafür gilt ihm größter Dank. Wir freuen uns darüber, dass er seine Expertise in Zukunft in einem anderem Aufgabengebiet für Schalke weiter einbringen wird", wird Alexander Jobs, Vorstand für Marketing und Kommunikation beim Bundesligisten in einer offiziellen Pressemitteilung des Klubs zitiert.

Spiegel soll Schalke 04 allerdings erhalten bleiben und zu einem späteren Zeitpunkt in anderer Funktion wieder im Klub eingebunden werden.

#S04-Update: Thomas Spiegel beendet mit sofortiger Wirkung seine Tätigkeit als Direktor Kommunikation. Dem Club wird er aber erhalten bleiben.



Alle Details dazu hier ⬇️ — FC Schalke 04 (🏠) (@s04) May 5, 2020

Totgeglaubter Ex-Schalke-Jugendspieler Hiannick Kamba offenbar doch am Leben

Der 2016 für tot erklärte frühere Schalker Jugendspieler Hiannick Kamba ist offenbar doch am Leben. Wie die Bild berichtet, ist der mittlerweile 33-Jährige wieder im Ruhrgebiet aufgetaucht.

Kamba soll vor drei Jahren bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen sein. Der Kongolese spielte zwischen 1999 und 2007 im Nachwuchs der Königsblauen, unter anderem mit Weltmeister Manuel Neuer.

Mittlerweile ermittelt die Staatsanwaltschaft Essen gegen Kambas Ex-Frau wegen Versicherungsbetrugs. Nach Informationen der Bild soll es sich dabei um einen sechsstelligen Betrag handeln.

Hier geht's zur kompletten News.

Ex-S04-Profi van Hoogdalem: "Bundesliga ohne Schalke 04 ist unvorstellbar"

Marco van Hoogdalem, ehmaliger Profi von Schalke 04, kann sich eine Zukunft der Bundesliga ohne Beteiligung der Knappen nicht ausmalen. Sein früher Klub ist durch die finanziellen Einbußen während der Corona-Krise unter Druck geraten.

"Eine Bundesliga ohne Schalke ist unvorstellbar", sagte der Niederländer im Gespräch mit der dpa und fügte an: "Es scheint so zu sein, dass ein Saisonabbruch Schalke finanziell besonders hart treffen würde. Aber eines kann ich sagen: Auch für diesen Fall muss es für S04 eine Lösung geben. Schalke 04 ist so ein großer Verein, der so viele Menschen berührt, der geht nicht verloren. Das hoffe und glaube ich."

Van Hoogdalem stand von 1997 bis 2006 bei Königsblau unter Vertrag und absolvierte dort wettbewerbsübergreifend 151 Spiele für den Klub.

FC Schalke 04: Verdient S04 bei einem Wechsel von Leroy Sane?

Der FC Schalke 04 könnte von einem Transfer von Manchester Citys Leroy Sane finanziell profitieren. Dies berichtet die Bild.

Offenbar soll beim Abschied Sanes aus Gelsenkirchen im Jahr 2016 für 50 Millionen Euro nach Manchester eine Weiterverkaufsklausel in Sanes Vertrag verankert worden sein. Diese besagt, dass S04 zehn Prozent des Ablösegewinns kassiert.

Das bedeutet in Zahlen, dass Schalke bei einem Sane-Transfer für 85 Millionen Euro 3,5 Millionen Euro (zehn Prozent von 35 Millionen Euro) verdienen würde. Sollte Sane für 70 Millionen Euro verkauft werden, wären es nur zwei Millionen Euro.

Sane wird derzeit mit dem in Verbindung gebracht.

FC Schalke 04: Präsident von Stambouli-Ex-Klub verrät Wunsch über Schalke-Verbleib

Der Präsident von Benjamin Stamboulis Ex-Klub HSC hat verraten, dass der Franzose gerne langfristig beim FC Schalke 04 bleiben würde.

Demnach habe er den Defensivspieler zurück nach Montpellier holen wollen. "Er war geschmeichelt. Er möchte sein Abenteuer in fortsetzen und bei Schalke bleiben", sagte Laurent Nicollin (47) im Gespräch mit dem TV-Sender France bleu.

Aktuell herrscht zwischen Stambouli und den Schalkern Stillstand bei den Vertragsgesprächen. Sein aktueller Kontrakt datiert bis Juni 2020.