Wechsel nach Saudi-Arabien? Warum der FC Bayern Sadio Mané jetzt verkaufen muss

Saudi-Klubs buhlen um Sadio Mané! Eine Schlagzeile, die eigentlich jeden Bayern-Fan freuen sollte. Ein Kommentar.

Pro-League-Aufsteiger Al-Ahli aus Saudi-Arabien will einen Transfer von Bayern Münchens Sadio Mané forcieren - auch Al-Nassr und der Ettifaq FC sind am senegalesischen Stürmer interessiert.

Im aktuellen Transfersommer eigentlich fast schon keine große Schlagzeile mehr, denn ähnlich wie einst China vor ein paar Jahren lockt nun der finanzkräftige Wüstenstaat aus dem Nahen Osten zahlreiche (alternde) Top-Stars in die dortige Liga. Und wenngleich man diese Entwicklung keinesfalls gutheißen sollte, könnte sie für den FC Bayern im Falle Manés ein wahrer Segen sein.

Der 31-Jährige hatte zwar unlängst ausrichten lassen, sich in seinem zweiten Jahr beim deutschen Rekordmeister durchsetzen zu wollen, doch sein Reservistendasein unter Neu-Trainer Thomas Tuchel in den entscheidenden letzten Spielen der vergangenen Saison dürfte den zukünftigen Bayern-Weg vorgezeichnet haben - vor allem, wenn auch noch Harry Kane kommt.

Getty

Mané könnte sich also zum vielleicht teuersten Bankwärmer in der Bayern-Geschichte entwickeln - neben 32 Millionen Euro Ablöse, welche die Bayern vor einem Jahr an Liverpool überwiesen, steht ein fürstliches Gehalt von über 20 Millionen Euro pro Jahr zu Buche. Nachdem Manés Vertrag an der Isar noch bis 2025 läuft, wären dies noch ausstehende Kosten von rund 40 Millionen Euro.

Bayern und Sadio Mané: Verkaufen, und zwar schnell!

Dass sich ein Verein findet, der für den einstigen Premier-League-Star angesichts der jüngsten Leistungen noch eine dicke Ablöse hinlegt und ihn zudem mit einem ähnlich hohen Gehalt ausstattet, ist fast unmöglich - gäbe es da nicht Al-Ahli und Saudi-Arabien, wo Geld ohnehin keine Rolle spielt.

Und mittlerweile scheint sich auch Mané durchaus mit einem Wechsel anfreunden zu können - den Bayern könnte somit nichts Besseres passieren. Anstatt Mané zum Millionengrab abzuschreiben, der seinen gut dotierten Vertrag ähnlich wie Kumpel Bouna Sarr auf den Stühlen der Allianz Arena absitzt, könnte sich Bayern noch finanziell geschickt aus der Affäre ziehen.

Deshalb kann es nur heißen: verkaufen, und zwar schnell! Diese Chance kommt vielleicht nie wieder ...