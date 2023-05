FC Bayern München: Sadio Mané offenbar in Saudi-Arabien heiß begehrt

Die erste Saison von Sadio Mané beim FC Bayern München ist keine Erfolgsgeschichte. Nun lockt ihn angeblich die saudische Liga.

WAS IST PASSIERT? Die Regierung von Saudi-Arabien plant offenbar einen Transfer-Großangriff auf berühmte Fußballer aus Europa. Laut dem Bericht des amerikanischen Journalisten Ben Jacobs soll mit Sadio Mané auch ein Spieler des FC Bayern München auf der 20 Namen umfassenden Liste stehen.

Ebenfalls werden prominente Namen wie Lionel Messi, Luka Modric oder Roberto Firmino gehandelt. Mit Cristiano Ronaldo steht bereits ein Top-Star bei Al-Nassr unter Vertrag.

WAS IST DER HINTERGRUND? Dem Bericht zufolge will die saudische Regierung mittels hochkarätiger Verpflichtungen die Vermarktung ihres Landes stärken und die Neuzugänge strategisch unter den Vereinen der Saudi Pro League verteilen. Für Mané müsste also erst noch ein Klub bestimmt werden.

Laut Jacobs würden Al-Nassr, Al-Itthiad und Al-Hilal als neuer Arbeitgeber für den Flügelspieler in Frage kommen. Wie auch die Bild zuletzt berichtete, soll der FC Bayern einem Verkauf von Mané nicht abgeneigt gegenüberstehen. Bei einem passenden Angebot könne der 31-Jährige gehen.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano denkt Mané aktuell aber nicht über einen Abschied nach, weil er ein gutes Verhältnis zu Trainer Thomas Tuchel pflegen würde.

Zuletzt hatte es auch Gerüchte über eine Rückkehr in die Premier League gegeben, nachdem Mané im vergangenen Sommer für 32 Millionen Euro plus Boni vom FC Liverpool an die Isar gewechselt war. Ein Angebot von Newcastle United, welches einem Scheich-Konsortium gehört, hat er laut Bild aber abgelehnt.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Mané kommt in seiner Premierensaison auf bislang 37 Einsätze für den FC Bayern. In diesen erzielte er zwölf Tore und sechs Assists.