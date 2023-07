Neuauflage des Liverpool-Duos: Al-Ahli will Sadio Mané vom FC Bayern angeblich mit Roberto Firmino wiedervereinen

Der nächste Saudi-Klub wird mit Sadio Mané in Verbindung gebracht.

WAS IST PASSIERT? Die Gerüchte um einen Transfer von Sadio Mané nach Saudi-Arabien nehmen weiter Fahrt auf. Laut Transferexperte Fabrizio Romano wirbt Al-Ahli aktuell intensiv um den Angreifer des FC Bayern.

WAS IST DER HINTERGRUND? Romano zufolge bemüht sich der Klub seit einigen Tagen um Mané, das Ziel des Vereins aus Dschidda sei es, den Nationalspieler des Senegal mit seinem langjährigen Liverpool-Kameraden Roberto Firmino wiederzuvereinen. Beide stürmten von 2016 bis 2022 gemeinsam erfolgreich für die Reds, Firmino wechselte am Dienstag ablösefrei zu Al-Ahli.

Auch andere Vereine, zuletzt wurde auch Cristiano Ronaldos Klub Al-Nassr gehandelt, seien an Mané interessiert. Sie warten nun wohl auf ein Signal des Bayern-Stars, ob ein Wechsel in diesem Sommer möglich ist.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 31-Jährige wechselte im Sommer 2022 für 32 Millionen Euro Ablöse vom FC Liverpool nach München. Dort enttäuschte er die hohen Erwartungen allerdings mit nur 7 Toren und 5 Assists in 25 Bundesligaspielen. Manés Vertrag läuft noch bis 2025.

DIE BILDER ZUR NEWS:

WAS WURDE GESAGT? Der Flügelstürmer hatte in den vergangenen Tagen betont, er wolle in München bleiben. Ähnlich äußerte sich auch sein Berater Bacary Cissé. Dieser meinte bei 2sTV: "Was sicher ist, ist, dass er bei Bayern bleibt. Er hat für drei Jahre unterschrieben. Er hat ein Jahr hinter sich und hat noch zwei. Stand jetzt bleibt er bei Bayern."