Rumänien vs. Spanien: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen und Co. - hier läuft die EM-Qualifikation heute live

Die Spanier reisen zum Verfolger nach Rumänien für das Spitzenspiel in Gruppe F. Goal erklärt Euch, wo Ihr die Partie live zu sehen bekommt.

In Gruppe F der EM-Qualifikation stehen sich heute Platz eins und Platz zwei gegenüber. Rumänien empfängt die Superstars aus , Anpfiff in der Arena Nationala in Bukarest ist um 20.45 Uhr.

Mit zwölf Punkten nach vier Spieltagen steht Spanien ohne Punktverlust an der Spitze der Quali-Gruppe. Rumänien erwischte ebenfalls einen erfolgreichen Start und darf sich mit sieben Punkten auf Platz zwei berechtigte Hoffnungen auf eine Endrundenteilnahme machen.

In Bukarest könnten heute die -Legionäre Thiago Alcantara (Bayern München) und Paco Alcacer ( ) auflaufen, nachdem sie von Cheftrainer Roberto Moreno nach fast einjähriger Abstinenz wieder in den Kader Spaniens berufen wurden.

Welche spanischen Superstars laufen heute Abend in Rumänien auf? Die Aufstellungen beider Teams findet Ihr hier kurz vor Spielbeginn. Außerdem erhaltet Ihr in diesem Artikel alle Infos zur Übertragung live im TV und im LIVE-STREAM.

Rumänien vs. Spanien: Die Daten zum Spiel der EM-Qualifikation

Duell Rumänien vs. Spanien Datum Do., 5. September 2019 | 20.45 Uhr Ort Arena Nationala, Bukarest Zuschauer 55.600 Plätze

Rumänien vs. Spanien: Wird die EM-Qualifikation heute Abend live im TV übertragen?

Die spanische Nationalmannschaft ist wohl eine der aufregendsten im Weltfußball. Klar, dass auch hierzulande viele Fans das Team live verfolgen wollen.

Nun aber die schlechte Nachricht: Kein TV-Sender in überträgt das Quali-Spiel zwischen Rumänien und Spanien live. Weder im Free-TV noch im Pay-TV wird die Partie gezeigt.

Es gibt jedoch eine Möglichkeit, das Spiel dennoch live zu verfolgen. DAZN überträgt Rumänien gegen Spanien nämlich via LIVE-STREAM. Wie Ihr den abrufen könnt, lest Ihr im nächsten Abschnitt.

Rumänien vs. Spanien: Das EM-Quali-Spiel heute Abend im LIVE-STREAM schauen - wie funktioniert das?

Das Streaming-Portal DAZN hat sich die Übertragungsrechte an fast allen Qualifikationsspielen der EM gesichert. Hier laufen sämtliche Partien, die nicht mit deutscher Beteiligung stattfinden. Rumänien gegen Spanien wird also live und exklusiv auf DAZN gezeigt!

Die Übertragung startet kurz vor Anpfiff, wenn Euch Kommentator Flo Hauser und Rumänien-Experte Max Nicu begrüßen. Der in Deutschland geborene Rumäne spielte unter anderem für , und .

Die Voraussetzung, um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, ist ein Abonnement bei DAZN. Das könnt Ihr einen Monat lang kostenlos testen und dann entscheiden, ob Ihr es für 11,99 Euro monatlich weiterführen wollt. Solltet Ihr Euch für die einjährige Dauerkarte entscheiden, zahlt Ihr einmalig 119,99 Euro.

Mit dem Abo steht Euch dann das komplette Programm von DAZN zur Verfügung, das nicht nur die EM-Quali beinhaltet, sondern auch Spiele der , und sogar der Bundesliga.

Loggt Euch dafür einfach über die DAZN-App ein (die gibt es kostenlos im Google Play Store und im App Store ) oder spielt die LIVE-STREAMS auf Eurem Smart-TV oder mithilfe der Playstation auf herkömmlichen TV-Geräten ab.

Rumänien vs. Spanien: DAZN zeigt auch die Highlights des Spiels

Ihr habt die Live-Übertragung verpasst? Keine Sorge, denn DAZN stellt Euch kurz nach Abpfiff bereits ein Video mit den wichtigsten Szenen von Rumänien gegen Spanien zusammen. Der Highlight-Clip ist für DAZN-Kunden jederzeit abrufbar.

Noch besser: Ihr könnt das Duell zwischen den Rumänen und den Spaniern sogar jederzeit auf Abruf im Re-Live anschauen. Sprich Ihr seht die vollen 90 Minuten auf DAZN, wann Ihr wollt, solltet Ihr am Donnerstagabend vielleicht anderweitig beschäftigt sein.

Auch hierfür ist jedoch das Abo von Nöten. Unter diesem Link findet Ihr nochmals alle Informationen zu den Kosten.

Rumänien vs. Spanien heute im LIVE-TICKER verfolgen

Auch Goal berichtet selbstverständlich von der Partie zwischen Rumänien und Spanien. Mithilfe dieses Links gelangt Ihr direkt zum kostenlosen Ergebnis-TICKER von Goal.

Hier erfahrt Ihr in Top-Geschwindigkeit, sollte sich auf dem Platz in Bukarest etwas tun. Ihr verpasst damit kein Tor, keinen Assist, keine Karte und keinen Wechsel.

Rumänien vs. Spanien: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen beider Teams werden kurz vor Spielbeginn bekanntgegeben. Sobald das geschehen ist, findet Ihr hier alle Namen der Startaufstellungen.

Klickt Euch dafür später noch einmal rein.

➡ Deniz Aytekin (GER) dirigirá el Rumanía - España.



Este el cuadro arbitral:

Asistentes: Eduard Beitinger y Rafael Foltyn (GER)

4º árbitro: Tobias Stieler (GER)

Observador UEFA: Zoran Petrović (SRB)

Delegado UEFA: Martin Sturkenboom (NED)#UnidosPorUnRETO pic.twitter.com/PeDqE6ppUF — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 2. September 2019

EM-Qualifikation: Die Tabelle der Gruppe F