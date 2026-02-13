RTL, Sat.1 oder nur bei Sky? Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FSV Mainz 05 heute live im Free TV und Live Stream?

In der Bundesliga steigen die Begegnungen des 22. Spieltags. Borussia Dortmund trifft dabei am Freitag (13. Februar) auf den 1. FSV Mainz 05. Der Anpfiff ertönt um 20.30 Uhr.

Der Signal Iduna Park fungiert außerdem als Schauplatz des Spiels zwischen dem BVB und den Nullfünfern. Borussia Dortmund und der 1. FSV Mainz 05 stehen bei 21 bzw. 48 Punkten.

GOAL zeigt Euch in diesem Artikel, wo Ihr BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FSV Mainz 05 im LIVE STREAM und im TV verfolgen könnt.

Das Heimspiel von Borussia Dortmund gegen den 1. FSV Mainz 05 wird auch im Free TV ausgestrahlt. RTL zeigt die Partie live, die Vorberichte beginnen dort um 19.30 Uhr. Wenn Ihr das Spiel zusätzlich oder alternativ über RTL+ sehen möchtet, benötigt Ihr ein passendes Abo. Zur Auswahl stehen die Pakete Premium und Max, die aktuell 9,99 Euro beziehungsweise 12,99 Euro kosten. Laura Papendick moderiert die Sendung, Felix Kroos ist als Experte im Einsatz.

Die Übertragung entsteht in Zusammenarbeit mit Sky, wo die Begegnung ebenfalls im TV und im LIVE STREAM zu sehen ist. Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld kommentieren auf beiden Sendern, Britta Hoffmann führt als Moderatorin durch die Sendung. Die Vorberichterstattung startet auf Sky Sport Bundesliga 1 HD um 20.15 Uhr. Voraussetzung für den Empfang ist ein aktives Sky-Abo inklusive Sky Go. Alternativ könnt Ihr die Partie auch über WOW verfolgen, aktuell für 29,99 Euro im Jahresabo oder 44,99 Euro pro Monat.

Spiel Borussia Dortmund – 1. FSV Mainz 05 Wettbewerb Bundesliga, 22. Spieltag Datum Freitag, 13. Februar 2026 Uhrzeit 20.30 Uhr Ort Signal Iduna Park (Dortmund)

BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FSV Mainz 05: Aufstellungen

News über den BVB

Borussia Dortmund gewann all seine bisherigen fünf Meisterschaftsspiele nach der Pause. Und ab Ende Januar fädelte der BVB exemplarisch ein 3:0 bei Union Berlin, ein gegen den 1. FC Heidenheim sowie am Samstag ein 2:1 in Wolfsburg ein.

News über den 1. FSV Mainz 05

Für den 1. FSV Mainz 05 begann das neue Jahr mit einem 2:1 gegen den 1. FC Heidenheim und einem 1:2 in Köln. Nach der Niederlage in der Domstadt gelangen zuletzt ein 3:1 gegen den VfL Wolfsburg, ein 2:1 in Leipzig sowie am Samstag ein 2:0 gegen den FC Augsburg.

Form

Bilanz direkte Duelle

BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FSV Mainz 05: Die Tabellen

