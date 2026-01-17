In der 2. Bundesliga finden die Spiele der 18. Runde statt. Hertha BSC trifft dabei am Samstag (17. Januar) auf den FC Schalke. Der Anpfiff in der Hauptstadt erfolgt um 20.30 Uhr.

Die Olympiastadion fungiert überdies als Kulisse des Aufeinandertreffens zwischen der Alten Dame und S04. Hertha BSC und der FC Schalke stehen bei 28 bzw. 37 Punkten.

GOAL zeigt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Hertha BSC vs. FC Schalke im LIVE STREAM und im TV verfolgen könnt.

RTL, NITRO oder Sky? Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. FC Schalke (S04) heute live im Free TV und Live Stream?

Das Traditionsduell zwischen Hertha BSC und dem FC Schalke wird im Free TV übertragen. RTL zeigt die Partie live, die Vorberichterstattung beginnt dort um 20.15 Uhr. Durch die Sendung führt Florian König, Felix Kroos ist als Experte im Einsatz, Marco Hagemann kommentiert das Spiel, Marcel Klein ist als Fieldreporter vor Ort. Wenn Ihr die Begegnung zusätzlich oder alternativ über RTL+ streamen möchtet, benötigt Ihr ein passendes Abo. Zur Auswahl stehen die Pakete Premium, Max und Family, die aktuell 8,99 Euro, 12,99 Euro bzw. 18,99 Euro pro Monat kosten.

Darüber hinaus ist das Spiel aus dem Olympiastadion auch live und in voller Länge bei Sky zu sehen – sowohl im TV als auch im LIVE STREAM. Martin Groß übernimmt den Kommentar. Die Vorberichte starten auf Sky Sport 2 bereits um 19.30 Uhr. Voraussetzung ist ein aktives Sky-Abo, mit dem Ihr auch auf Sky Go zugreifen könnt. Alternativ könnt Ihr die Partie auch über WOW verfolgen, wofür derzeit 29,99 Euro im Jahresabo oder 44,99 Euro pro Monat anfallen.

Spiel Hertha BSC – FC Schalke Wettbewerb 2. Bundesliga, 18. Spieltag Datum Samstag, 17. Januar 2026 Uhrzeit 20.30 Uhr Ort Olympiastadion (Berlin)

Hertha BSC vs. FC Schalke (S04): Aufstellungen

Hertha Berlin vs Schalke 04 Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer S. Leitl Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer M. Muslic

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Hertha BSC

Hertha BSC gewann zuletzt Ende November, damals gelang ein 1:0 bei Holstein Kiel. Anschließend unterlag die Alte Dame mit 0:2 gegen Magdeburg, ehe sie sich mit einem 3:3 bei Greuther Fürth und einem 1:1 gegen Arminia Bielefeld verabschiedete.

News über den FC Schalke

Der FC Schalke unterlag zuletzt am 21. Dezember in Braunschweig mit 1:2. Damit riss eine Serie mit drei Siegen. Denn einer Nullnummer in Münster folgten ein 2:1 gegen Paderborn, ein 2:0 bei Fortuna Düsseldorf sowie ein 1:0 gegen den 1. FC Nürnberg.

Form

Bilanz direkte Duelle

Hertha BSC vs. FC Schalke (S04): Die Tabellen

