Romelu Lukaku im Streit mit Manchester United, Inter Mailand unternimmt neuen Anlauf

Das Tischtuch zwischen Manchester United und Torjäger Romelu Lukaku ist zerschnitten. Inter Mailand möchte davon nun profitieren.

Englands Rekordmeister und Serie-A-Traditionsverein verhandeln nach Informationen vonund SPOX weiter wegen eines Transfers von Stürmer Romelu Lukaku. Das Interesse der Nerazzurri an dem belgischen Angreifer ist nicht neu , allerdings lagen beiden Klubs bei ihren Ablösevorstellungen deutlich auseinander. Womöglich beschleunigt der Zoff zwischen Lukaku und seinem Noch-Klub die Gespräche nun.

Das ohnehin unterkühlte Verhältnis zwischen dem 26-Jährigen und United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer hat einen neuen Tiefpunkt erreicht. Während Lukaku am Dienstag bei einer Jugendmannschaft seines Ex-Klubs RSC Anderlecht mittrainierte, ist er in den vergangenen Tagen gleich zu zwei Geldstrafen verdonnert worden: Einmal, weil er vertrauliche Sprintergebnisse aus dem Training via Twitter verbreitete und zum anderen, weil er am Dienstag eben nicht auf dem Trainingsgelände in Carrington auftauchte.

Inter Mailand: Romelu Lukaku steht bei ManUnited bis 2022 unter Vertrag

Es gibt zudem Berichte, laut denen Solskjaer Lukaku mitgeteilt habe, dieser spiele in seinen Plänen keine Rolle mehr und solle künftig in der U23 der Red Devils trainieren. Der norwegische Coach setzt im Sturm lieber auf Marcus Rashford und Anthony Martial.

A man training with Anderlecht while he’s waiting for a move. One of those unexpected twists and turns. #mufc @hlnsport pic.twitter.com/SP4KFGmYYO — Kristof Terreur 📰🎥 (@HLNinEngeland) 5. August 2019

Italien ist Lukakus erklärtes Wunschziel in diesem Sommer. Nachdem der geplante Tauschdeal zwischen Manchester und Juventus Turin mit ihm und Paulo Dybala platzte, unternimmt nun Inter einen neuen Anlauf. Mailands Trainer Antonio Conte wollte Lukaku bereits als Trainer von Juve und bei Chelsea verpflichten, eine Zusammenarbeit kam aber nie zustande.

Damit sich das ändert, muss United wohl von seiner Ablöseforderung von mehr als 80 Millionen Euro abrücken. Vor gut einer Woche erklärte Inters Sportchef Giuseppe Marotta bei Sky Sports: "Wir haben ein entsprechendes Angebot für Lukaku hinterlegt, doch Manchester United verlangt sehr viel für ihn."

Lukaku war 2017 für knapp 85 Millionen Euro vom zu United gewechselt. Dort steht er noch bis 2022 unter Vertrag.