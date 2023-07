FC Liverpool: Roberto Firmino wechselt zu Al-Ahli nach Saudi-Arabien

Der nächste namhafte Spieler wechselt nach Saudi-Arabien. Roberto Firmino geht künftig in Dschidda auf Torejagd.

WAS IST PASSIERT? Roberto Firmino wechselt zu Al-Ahli in die Saudi Pro League. Sein neuer Arbeitgeber verkündete die Verpflichtung des langjährigen Liverpool-Stürmers am Dienstagabend offiziell. Firmino wechselt ablösefrei nach Saudi-Arabien, weil sein Vertrag bei den Reds vor wenigen Tagen ausgelaufen war.

WAS IST DER HINTERGRUND? Firminos Abschied von der Anfield Road stand bereits seit geraumer Zeit fest. Nachdem zunächst Klubs wie Barcelona und Real Madrid mit dem 31-Jährigen in Verbindung gebracht worden waren, verdichteten sich zuletzt die Anzeichen für einen Wechsel in die Saudi Pro League.

Bei Al-Ahli ist Firmino, der einen bis 2026 gültigen Vertrag unterzeichnete, der zweite namhafte Neuzugang dieses Sommers: Vor wenigen Tagen wechselte der ehemalige Chelsea-Keeper Edouard Mendy zum Verein aus Dschidda.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Firmino wechselte im Januar 2011 für vier Millionen Euro Ablöse von Tombense zu 1899 Hoffenheim. 2015 verpflichteten ihn die Reds und zahlten damals 41 Millionen Euro an die TSG. Firmino bildete mit Sadio Mané (nun FC Bayern) und Mohamed Salah lange ein brandgefährliches Angriffstrio. Er gewann in Liverpool unter anderem die Champions League und die Premier League.

DIE BILDER ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In dieser Saison kam der Brasilianer für die Reds zu 35 Einsätzen in Pflichtspielen. Dabei gelangen Firmino 13 Tore und fünf Vorlagen.