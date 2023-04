FC Liverpool: Roberto Firmino wechselt wohl zum FC Barcelona

Nach acht Jahren verlässt Roberto Firmino den FC Liverpool. Der Brasilianer hat sich wohl schon für einen neuen Verein entschieden.

WAS IST PASSIERT? Roberto Firmino hat sich angeblich entschieden, seine Karriere beim FC Barcelona fortzusetzen. Das berichtet die Daily Mail. Demnach wechselt der Brasilianer in diesem Sommer ablösefrei vom FC Liverpool zu den Katalanen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Vertrag des 31 Jahre alten Offensivspielers bei den Reds läuft nach dieser Saison aus. Obwohl Trainer Jürgen Klopp ihn gerne weiter in seinem Team haben möchte, will Firmino eine neue Herausforderung annehmen. In dieser Spielzeit rutschte er in der offensiven Rangordnung Liverpools nach den Verpflichtungen von Darwin Núñez (Benfica Lissabon ) und Cody Gakpo (PSV Eindhoven) nach hinten.

Bei Barcelona soll Firmino nun wohl die Rolle des zweiten Stürmers hinter Robert Lewandowski einnehmen. Da der Wechsel ohne die Zahlung einer Ablösesumme ablaufen würde, könnte sich der finanziell angeschlagene Verein aus LaLiga den Transfer wohl leisten.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Firmino wechselte 2015 für 41 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim an die Anfield Road. Seitdem gewann er mit den Reds die Champions League, die Premier League, den FA Cup, den Ligapokal und die Klub-Weltmeisterschaft.

Insgesamt machte er für Liverpool bislang 360 Spiele, in denen er 109 Tore erzielte. In dieser Saison kam er wettbewerbsübergreifend in 33 Partien zum Einsatz.