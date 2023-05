FC Liverpool gibt Abschied von vier Stars bekannt

Vier namhafte Spieler werden den FC Liverpool nach Saisonende verlassen. Wo sie ihre Karrieren fortsetzen, ist jeweils noch nicht offiziell.

WAS IST PASSIERT? Roberto Firmino, Naby Keita, James Milner und Alex Oxlade-Chamberlain werden ihre Ende Juni auslaufenden Verträge beim FC Liverpool nicht verlängern und den Klub am Saisonende ablösefrei verlassen. Das gaben die Reds am Mittwoch offiziell bekannt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Bei allen vier Spielern deutete sich der Abschied aus Liverpool in den vergangenen Wochen bereits an.

Milner, der 2015 von Manchester City kam, wird mit einem Wechsel nach Brighton in Verbindung gebracht. Bei Firmino, ebenfalls seit 2015 bei den Reds, gilt vor allem der FC Barcelona als möglicher Abnehmer. Der 31-jährige Brasilianer wird aber unter anderem auch bei Galatasaray, Inter Mailand oder Ronaldo-Klub Al-Nassr gehandelt.

Keita hatte Liverpool indes 2018 von RB Leipzig verpflichtet. Neben einer Rückkehr zu den Sachsen sind bei dem 28-jährigen Mittelfeldmann angeblich auch Engagements bei Borussia Dortmund oder Inter Mailand im Gespräch. Oxlade-Chamberlain indes soll bei Brighton, Aston Villa und Newcastle auf dem Zettel stehen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Oxlade-Chamberlain, der 2017 vom FC Arsenal an die Anfield Road wechselte, kam in der laufenden Saison bisher zu lediglich 13 Einsätzen. Auf ebenso viele Spiele bringt es Keita, der zu Saisonbeginn lange verletzt ausgefallen war.

Firmino steht bei 33 Einsätzen, in denen ihm elf Tore gelangen. Milner hat sogar schon 41 Saisonspiele absolviert, ist beim Team von Trainer Jürgen Klopp meist aber nur noch Joker.