Roberto Firmino zu Real Madrid? Die Blancos denken wohl über den Stürmer vom FC Liverpool nach

Am Wochenende erzielte Roberto Firmino gegen Southampton (4:4) seinen letzten Treffer für die Reds. Stürmt er bald bei Real?

WAS IST PASSIERT? Bei Real Madrid wird über eine Verpflichtung von Liverpool-Stürmer Roberto Firmino nachgedacht. Transferexperte Fabrizio Romano schreibt, dass bei den Blancos der Name des 31-Jährigen "intern diskutiert" werde. Firmino sei einer von "vier, fünf" Kandidaten des spanischen Rekordmeisters auf der Suche nach einem neuen Stürmer für die kommende Saison.

WAS IST DER HINTERGRUND? Real will zur kommenden Spielzeit unbedingt einen neuen Angreifer holen, um Ballon-d'Or-Sieger Karim Benzema (35) zu entlasten. Firmino wäre da eine vergleichsweise günstige Lösung. Sein Vertrag beim FC Liverpool läuft aus, bereits vor einigen Wochen kündigte er seinen Abschied an.

Seitdem wurde der Brasilianer bei Reals Erzrivale FC Barcelona, mehreren Vereinen aus der Serie A und der Major League Soccer als Neuzugang gehandelt.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Firmino wechselte im Januar 2011 für vier Millionen Euro Ablöse von Tombense zu 1899 Hoffenheim. 2015 verpflichteten ihn die Reds und zahlten damals 41 Millionen Euro an die TSG. Firmino bildete mit Sadio Mané (nun FC Bayern) und Mohamed Salah lange ein brandgefährliches Angriffstrio. Er gewann in Liverpool unter anderem die Champions League und die Premier League.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In dieser Saison kam er für die Reds zu 35 Einsätzen in Pflichtspielen. Dabei gelangen Firmino 13 Tore und fünf Vorlagen.