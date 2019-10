Revierderby: Wer zeigt / überträgt Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV und LIVE-STREAM? So wird die Bundesliga übertragen

FC Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund): Wir erklären Euch, wer das Revierderby in der Bundesliga live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Bundesliga , 9. Spieltag: Der FC Schalke 04 empfängt Borussia Dortmund zum Revierderby am Samstagnachmittag . Anstoß in der Veltins-Arena ist um 15.30 Uhr .

Die Mutter aller Derbys: Schalke 04 gegen den BVB. Wer gewinnt das 113. Revierderby ? Nicht nur geographisch sondern auch in der Bundesliga-Tabelle sind beide Klubs Nachbarn. Während der BVB bislang 15 Punkte sammeln konnte, hat der FC Schalke 14 Zähler auf dem Konto.

Richtig rund läuft es bei aber keines Falls. Der BVB gewann zwar am letzten BL-Spieltag mit 1:0 gegen Borussia Mönchengladbach . Doch in der Champions Leagu unterlagen die Schwarz-Gelben nach einem blutleeren Auftritt mit 0:2 bei Inter Mailand . Schalke 04 musste dagegen am vergangenen -Spieltag eine 0:2-Schlappe bei der TSG Hoffenheim schlucken.

Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund): Wir verraten Euch in diesem Artikel, wer das Revierderby am Samstagnachmittag live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund): Das Revierderby der Bundesliga im Detail

Wer zeigt / überträgt Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV?

Das Duell der Erzrivalen: Schalke 04 vs. Borussia Dortmund! Am Samstagnachmittag ist es endlich wieder soweit. Doch wo könnt Ihr das Revierderby live im TV verfolgen? Wir verraten es Euch in diesem Abschnitt.

Sky zeigt / überträgt Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) live im Pay-TV

Sky ist am Samstag Eure erste und einzige Anlaufstelle. Nur der Bezahlsender zeigt die Bundesliga am Samstagnachmittag live und in voller Länge im TV - allerdings ausschließlich im Pay-TV. Wollt Ihr das Revierderby live verfolgen? Dann schaltet den Pay-TV-Sender ein. Sky zeigt Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV.

Nur bei Sky verpasst Ihr keine Sekunde des Revierderbys. Dabei habt Ihr die Wahl: Entweder Ihr schaut S04 vs. BVB live im Einzelspiel oder Ihr entscheidet Euch für die Konferenz . Bei uns bekommt Ihr alle Infos zu beiden Optionen.

Das Revierderby Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV bei Sky im Einzelspiel! Alle Infos zur Bundesliga-Übertragung:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Einzelspiel Sender: Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD

Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD Start der Übertragung: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Kommentator: Wolff Fuss

Das Revierderby Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV bei Sky in der Konferenz! Alle Infos zur Bundesliga-Übertragung:

Doch Achtung: Die Nutzung von Sky ist nicht kostenlos. Stattdessen benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement, wenn Ihr das Revierderby am Samstag live bei Sky verfolgen wollt. Alle Infos zu aktuellen Preisen, Angeboten und Laufzeiten erhaltet Ihr auf der Website des Bezahlsenders .

ARD, ZDF und Co. - Wer zeigt / überträgt Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) live im Free-TV?

Die Antwort fällt kurz und knapp aus: Niemand. Kein deutscher Free-TV-Sender zeigt das Revierderby live im frei empfangbaren TV. Somit seht Ihr Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) weder live in der ARD oder im ZDF noch bei RTL , Sport1 oder Eurosport .

Vertrösten können wir Euch im Free-TV einzig auf die Highlights am Samstagabend. Die ARD zeigt die Highlights zu Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) ab 18.30 Uhr in der " Sportschau ". Das ZDF zeigt eine ausführliche Zusammenfassung des Revierderbys ab 23 Uhr bei " Das aktuelle Sportstudio ".

Wer zeigt / überträgt Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM?

Wollt Ihr das Revierderby am Samstagnachmittag im LIVE-STREAM verfolgen? Dann aufgepasst. Auch in puncto LIVE-STREAM ist Sky Eure erste und einzige Anlaufstelle. Der Bezahlsender bietet gleich zwei Möglichkeiten an, mit welchen Ihr Schalke 04 vs. Borussia Dortmund live im Stream erleben könnt.

Sky Go zeigt / überträgt Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM

Möglichkeit Nr. 1: Der LIVE-STREAM von Sky Go! Der Bezahlsender hat eine eigene Online-Plattform. Diese trägt den Namen Sky Go. Dort überträgt der Sky die Bundesliga live im Internet - so auch das Revierderby.

Bei Sky Go seht Ihr Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) in voller Länge im LIVE-STREAM . Genauso wie im TV-Programm von Sky habt Ihr auch bei Sky Go die Wahl, Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) entweder live im Einzelspiel oder in der Konferenz zu schauen. Für beide Optionen gibt es jeweils einen LIVE-STREAM.

Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, benötigt Ihr für alle Sky-Dienste ein Abonnement beim Bezahlsender - so auch für Sky Go. Mehr Informationen über den Online-Dienst von Sky erhaltet Ihr auf der Website des Unternehmens.

Die kostenlose Sky-Go-App für die Geräte Eurer Wahl könnt Ihr Euch hier herunterladen:

Sky Ticket zeigt / überträgt Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM

Möglichkeit Nr. 2: Der LIVE-STREAM von Sky Ticket! Ihr habt keine Lust auf ein langfristiges Sky-Abonnement? Ihr wollt das Revierderby trotzdem live erleben? Dann ab zu Sky Ticket!

Sky Ticket überträgt Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) in voller Länge im LIVE-STREAM. Dank dieses Angebots erspart Ihr Euch ein langfristiges Sky-Abo. Stattdessen könnt Ihr Sky Ticket über einen kürzeren Zeitraum nutzen - im Monats- oder im Tagesabo.

Um das Revierderby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund im LIVE-STREAM bei Sky Ticket sehen zu können, benötigt Ihr das Sportpaket:

Monatsabo

Kosten im ersten Monat: 9,99 Euro

9,99 Euro Kosten ab dem zweiten Monat: 29,99 Euro

29,99 Euro Besonderheit: jederzeit monatlich kündbar

Tagesabo

Kosten: einmalig 9,99 Euro

einmalig 9,99 Euro Besonderheit: Sky Ticket 24 Stunden nutzbar

Zeigt / überträgt DAZN Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM?

Sorry, das ist nicht der Fall. DAZN zeigt Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) nicht im LIVE-STREAM. Das hat folgenden Grund: Sky und DAZN zeigen unterschiedliche Begegnungen aus Deutschlands höchster Spielklasse. Der Bundesliga-Samstag - und damit das Revierderby - liegt dabei ausschließlich in den Händen des Bezahlsenders.

Die Bundesliga im LIVE-STREAM bei DAZN! Das zeigt der Streamingdienst:

alle Freitagsspiele

alle frühen Sonntagsspiele um 13.30 Uhr

alle Montagsspiele

alle Relegationsspiele

Wer zeigt / überträgt die Highlights zu Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund)?

Ihr konntet das Revierderby nicht live im TV und auch nicht im LIVE-STREAM verfolgen? Das macht nichts. Schließlich präsentieren wir Euch jetzt die perfekte Alternative:

Die Highlights zu Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) bei DAZN!

Bei DAZN gibt es keine langen Wartezeiten! Der Streamingdienst zeigt Euch bereits wenige Minuten nach dem Abpfiff die Highlights zu Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund). So verpasst Ihr keine kritische Szene, keinen Treffer und keine Entscheidung im Revierderby.

Reichen Euch die Highlights zu Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) nicht aus? Kein Problem. Schließlich zeigt DAZN alle Highlights der Bundesliga bereits 40 Minuten nach dem Abpfiff. Und das ganze sogar kostenlos! Wie ist das möglich? Sichert Euch einfach einen kostenlosen Probemonat bei DAZN. Mit diesem erlebt Ihr die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes vier Wochen lang kostenlos.

Der Gratismonat bei DAZN? Lohnt sich! Schließlich zeigt DAZN pro Jahr über 8.000 Livesport-Events in voller Länge. Mit dabei: Spitzenfußball vom Allerfeinsten! Champions League, Europa League, Serie A, Ligue 1, LaLiga sowie die Bundesliga live - All das und noch viele weitere Top-Ligen und Wettbewerbe sowie zahlreiche weitere Sportarten bekommt Ihr im LIVE-STREAM bei DAZN.

Bock auf DAZN? Dann holt Euch jetzt die kostenlose App des Streamingdienstes für die Geräte Eurer Wahl:

Noch Fragen zu DAZN? Dann hier entlang:

Wer zeigt / überträgt Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund)? Die Übertragung des Revierderbys im Überblick