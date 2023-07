Regeln im Frauenfußball: Gibt es Unterschiede zu den Männern?

Die Frauen-WM in Australien und Neuseeland steht an. Gelten dort dieselben Regeln wie im Männerfußball?

Deutschland will bei der Frauen-WM in Australien und Neuseeland den dritten Titel holen. Auf dem Weg dorthin muss sich das Team von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg gegen alle Konkurrenten durchsetzen - und das sind richtig viele. Denn erstmals nehmen 32 Teams an einer Frauen-WM teil, bei der letzten Ausgabe 2019 in Frankreich waren es noch 24.

Damit ist das Teilnehmerfeld der Frauen-WM genauso groß wie das bei der Männer-WM, zuletzt 2022 in Katar. Klar ist auch, dass wie bei den Männern mit einem genauso großen Ball gekickt wird - und dass natürlich auch elf Spielerinnen auf dem Rasen stehen.

Aber gibt es beim Frauenfußball Unterschiede zu den Regeln im Männerfußball? GOAL liefert Euch die Antwort in diesem Artikel!

Frauenfußball-Regeln: Gibt es Unterschiede zu den Männern?

Die Regeln im Fußball sind nicht die einfachsten: Es gibt verschiedenste Vergehen, die geahndet werden können, verschiedene Bestrafungen und auch solch eine komplizierte Sache wie die Abseitsregel.

Wenn das DFB-Team bei der WM auf den Platz geht, hat es diese Regeln sicherlich verinnerlicht - aber gibt es grundlegende oder auch nur kleine Unterschiede zu den Männern?

Die deutschen Vorrundenspiele

24. Juli Deutschland - Marokko 10.30 Uhr deutsche Zeit 30. Juli Deutschland - Kolumbien 11.30 Uhr deutsche Zeit 3. August Deutschland - Südkorea 12 Uhr deutsche Zeit

Frauenfußball-Regeln: Vom Verbot zu Sonderregeln

Der Weg des Frauenfußballs zu einer WM mit 32 Teams war ein steiniger. Denn beispielsweise in Deutschland verbot der DFB 1955 den Klubs, grundsätzlich Frauenfußball anzubieten. Begründet wurde dies mit möglichen "Schäden für Körper und Seele". Der Anblick von Frauen in kurzen Hosen verletze zudem "den Anstand".

Erst im Oktober 1970 wurde das Frauenfußball-Verbot wieder aufgehoben - aber es gab einige Sonderregeln für die Frauen: So durften sie keine Stollenschuhe tragen, die verwendeten Bälle waren kleiner und das Spiel dauerte nur 70 statt 90 Minuten.

Nach und nach wurden diese unterschiedlichen Regeln allerdings denen des Männerfußballs angeglichen. So beträgt in Deutschland beispielsweise seit 1993 die Spieldauer auch 90 Minuten. Der Stand der Dinge ist heute: Es gibt keine Unterschiede zwischen den Regeln im Männerfußball und Frauenfußball. Auch der VAR kommt bei den Frauen beim Turnier in Australien und Neuseeland zum Einsatz.