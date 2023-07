Ist der Ball bei den Frauen genau so groß wie bei den Männern oder gibt es Unterschiede?

Ohne das runde Leder läuft im Fußball gar nichts. Aber ist der Ball bei den Frauen genauso groß wie bei den Männern oder gibt es Unterschiede?

Zwischen dem Frauen- und dem Männerfußball gibt es durchaus Unterschiede. Aber wie steht es um das Spielgerät selbst? Ist der Ball bei den Frauen genauso groß wie bei den Männern oder gibt es Differenzen hinsichtlich des Umfangs oder des Gewichts?

Der Fußball erfreut sich in Deutschland besonders großer Beliebtheit. Der DFB ist der größte nationale Sport-Fachverband der Welt und zählt laut eigenen Angaben mehr als sieben Millionen Mitglieder. Dazu zählen mehr als 2,2 Millionen Spieler und Spielerinnen, von denen rund 11,4 Prozent weiblich sind.

Aber wie sieht es eigentlich mit Gemeinsamkeiten und Unterschieden beim Fußball selbst aus? Ist der Ball bei den Männern größer und schwerer als bei den Frauen? Welche Ballgrößen gibt es und wer gibt vor, wie groß das runde Leder in welcher Altersklasse zu sein hat? GOAL beantwortet diese Fragen nachfolgend.

Sowohl für den Männer- als auch den Frauenfußball ist das Spielgerät unerlässlich. Gibt es Unterschiede bei der Größe des Balles oder ist er gleich groß?

Ist der Ball bei den Frauen genauso groß wie bei den Männern oder gibt es Unterschiede?

Während bei den Männern die meisten Bundesliga-Vereine so langsam mit der Saisonvorbereitung starten, lassen sich die Klubs der Frauen-Bundesliga noch ein wenig mehr Zeit. Denn in etwas mehr als zwei Wochen startet die Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland, bei der auch die deutsche Nationalmannschaft am Start sein wird.

32 Nationen jagen ab dem 20. Juli dem Ball hinterher und kämpfen um den WM-Titel. Am 20. August stehen dann die Siegerinnen fest, ausgetragen wird das Endspiel im australischen Sydney. So mancher Fan dürfte sich beim Anschauen der Partien fragen, ob es Unterschiede hinsichtlich der Ballgröße bei den Männern und Frauen gibt. Die Antwort lautet: Nein, gibt es nicht.

Ist der Ball bei den Frauen genauso groß wie bei den Männern oder gibt es Unterschiede? Regeln der FIFA

Der Fußball-Weltverband hat diverse Regelungen getroffen, die das Spielgerät betreffen. Nachfolgend seht Ihr die fünf Vorgaben der FIFA zum Ball, damit dieser im offiziellen Profibetrieb eingesetzt werden darf. Diese gelten sowohl für Männer als auch für Frauen. Der Ball muss ...

... kugelförmig sein.

... aus Leder oder einem anderen geeigneten Material hergestellt sein.

... einen Umfang von mindestens 68 cm und höchstens 70 cm vorweisen.

... zu Spielbeginn mindestens 410 Gramm und höchsten 450 Gramm wiegen.

... einen Überdruck von 0,6 bis 1,1 bar aufweisen.

Ist der Ball bei den Frauen genauso groß wie bei den Männern oder gibt es Unterschiede? Ballgröße im Jugend- und Erwachsenenbereich

Während die Vorgaben im Erwachsenenbereich einheitlich sind, variieren die Empfehlungen für Bälle in Umfang und Gewicht im Jugendbereich. Während die Größen 1 und 2 für den Privatgebrauch bestimmt sind, kommen die Größen 3 bis 5 auch im Spielbetrieb zum Einsatz. Die Tabelle gibt einen Überblick über die Unterschiede in den einzelnen Altersklassen.