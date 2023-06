Die Frauen-WM in Australien und Neuseeland steht an - aber wie viele Teams sind mit dabei? Und wie viele Vorrundengruppen gibt es deshalb?

Die Frauen-WM in Australien und Neuseeland ist in diesem Jahr das Fußball-Großereignis des Sommers. Am 20. Juli geht es los - und am 20. August steht dann fest, welches Team sich Weltmeister nennen darf. Gesucht wird der Nachfolger der USA, die zuletzt zweimal in Folge das Turnier für sich entscheiden konnten.

Das deutsche Team ist natürlich auch wieder mit dabei - und einer der Mitfavoriten auf den Titel. Neben der Truppe der Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg dürften sich aber auch noch Teams wie England, Frankreich oder Brasilien berechtigte Hoffnungen auf den großen Triumph machen.

Bevor allerdings der WM-Pokal vergeben wird, müssen alle Favoriten erst einmal die Gruppenphase überstehen. Gespielt wird dabei wie immer in Vierergruppen - aber wie viele davon gibt es beim Turnier in Australien und Neuseeland? GOAL liefert Euch die Antwort.

Wie viele Gruppen gibt es bei der Frauen-WM? Die deutsche Gruppe

Deutschland bekommt es beim Turnier mit drei Gegnern zu tun, die nicht aus Europa kommen und die noch nie ein Spiel gegen das DFB-Team absolviert haben: Marokko, Kolumbien und Südkorea sind die drei Mannschaften, die es der Truppe von Martina Voss-Tecklenburg zunächst schwer machen wollen.

24. Juli Deutschland - Marokko 10.30 Uhr deutsche Zeit 30. Juli Deutschland - Kolumbien 11.30 Uhr deutsche Zeit 3. August Deutschland - Südkorea 12 Uhr deutsche Zeit

Getty Images

Wie viele Gruppen gibt es bei der Frauen-WM?

Das DFB-Team tritt in der Gruppe H an - und das gibt einen klaren Hinweis darauf, wie viele Gruppen es mindestens gibt. Denn der achte Buchstabe des Alphabets zeigt, dass es mindestens acht Viererkonstellationen gibt. Und genau diese Acht ist die Antwort auf die Frage: Bei der WM 2023 gibt es acht Vorrundengruppen.

Bei der WM 2019 fiel die Antwort auf dieselbe Frage noch anders aus: Damals nahmen nicht 32 Teams wie in Australien und Neuseeland teil, sondern nur 24. Es reichten also sechs Vierergruppen aus.