Seit einigen Jahren gehört der VAR zum Fußball - aber werden auch bei der Frauen-WM die Schiedsrichter im Zweifelsfall zum Bildschirm gerufen?

Fußball ist der beliebteste Sport der Welt, weil man herrlich über viele Szenen diskutieren kann. Strittige Entscheidungen gehören dazu - und nicht selten gibt es zwei gegensätzliche Meinungen zu ein und derselben Aktion. Vor einigen Jahren wurde der Video-Assistent, oder auf englisch 'Video Assistant Referee' (VAR) eingeführt, der den Schiedsrichter bei genau diesen strittigen Szenen unterstützen soll.

Falls dem Unparteiischen auf dem Feld etwas entgangen ist, das zu einem Elfmeter oder einer Roten Karte führen könnte, schaltet sich der VAR ein und informiert den Referee über das Headset, dass er sich die Szene am besten noch einmal auf einem Monitor am Spielfeldrand anschauen sollte.

Doch gibt es dieses Vorgehen auch bei der Frauen-WM in Australien und Neuseeland, die vom 20. Juli bis zum 20. August stattfindet? Oder anders gefragt: Gibt es den VAR bei der Frauen-WM? GOAL klärt Euch auf!

Gibt es den VAR beim Frauen-Fußball in Deutschland?

Die Situation in Deutschland ist die folgende: In der Frauen-Bundesliga gibt es keinen VAR. Hauptgrund ist der finanzielle Aufwand, der mit dem Einsatz von Video-Schiedsrichtern für jedes Spiel verbunden wäre. Auch in der kommenden Saison 2023/24 wird es deshalb in der Bundesliga keinen Videobeweis geben.

Anders sieht die Sache bei ausgewählten, besonderen Partien aus: So gab es beim Finale des DFB-Pokals der Frauen im Mai 2023 erstmals den Einsatz eines Video-Assistenten, der das Duell zwischen Wolfsburg und Freiburg beobachtete.

Getty Images

Gibt es den VAR bei der Frauen-WM?

Zweifelsohne ein wichtiges Spiel - aber was ist wichtiger als ein WM-Duell? Beim Turnier in Australien und Neuseeland tritt auch das DFB-Team an, das auf dem Weg zum Titel natürlich nicht von Fehlentscheidungen aufgehalten werden will.

Die deutschen Vorrundenspiele

24. Juli Deutschland - Marokko 10.30 Uhr deutsche Zeit 30. Juli Deutschland - Kolumbien 11.30 Uhr deutsche Zeit 3. August Deutschland - Südkorea 12 Uhr deutsche Zeit

Deshalb ist es wenig verwunderlich, dass beim WM-Turnier bei allen Duellen der Video-Assistent bereit steht. Ja, bei der Frauen-WM in Australien und Neuseeland gibt es den VAR.

Bereits bei der Frauen-WM 2019 in Frankreich war der VAR im Einsatz. Nun kümmern sich in Australien und Neuseeland 19 Mitglieder des Video-Teams, darunter sechs Frauen, um die Hilfestellung für die Unparteiischen auf dem Platz.