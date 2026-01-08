Real Madrid vs. Atletico Madrid heute im Live Stream und live im TV sehen: Wer zeigt / überträgt den spanischen Supercup?

Im ersten Halbfinalduell standen sich der FC Barcelona und Athletic Bilbao gegenüber, heute (Do., 8. Januar) werden die beiden Hauptstadtklubs Atletico und Real Madrid um den Einzug ins Finale kämpfen. Ab 20 Uhr rollt im King Abdullah Stadion (Jeddah) der Ball.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wenn Ihr nach einem Weg sucht, die Supercopa hierzulande live zu sehen, seid Ihr bei Sportdigital FUSSBALL richtig aufgehoben. Die Plattform besitzt die Rechte am Turnier und wird ab 19.45 Uhr mit seiner Übertragung live gehen.

Darüber hinaus könnt Ihr aber auch bei MagentaSport oder DAZN vorbeischauen. Beide Dienste haben die Sportdigital-Übertragung nämlich in ihren Sportpaketen inkludiert - dort könnt Ihr das Halbfinale also ebenfalls verfolgen.

Bei den (nominellen) Gastgebern lief es am vergangenen Wochenende nur bedingt gut. Atletico musste sich mit einem 1:1 gegen Real Sociedad San Sebastian begnügen, weshalb der dritte Rang in der Liga vorerst an Villareal verloren ging.

Die Madrilenen dürften also mit ordentlich Motivation in das Duell mit dem Stadtrivalen gehen, und auch das Selbstbewusstsein dürfte groß sein: Im September gewann Atletico das Derby mehr als deutlich mit 5:2.

Und wie sieht es bei Real aus? Nachdem die Königlichen im Dezember einen kleinen Durchhänger hatten, holten sie zuletzt vier Siege in Serie - darunter ein 5:1 über Real Betis, der erste Sieg der Saison, in dem Madrid fünf Tore in einem Spiel erzielte.

Die Schlagzeilen nach Abpfiff waren allerdings eher negativ: Vinicius Junior wurde erneut von den heimischen Fans ausgepfiffen, weshalb sich Trainer Xabi Alonso schützend vor seinen Stürmer stellen musste. Zuletzt wurde berichtet, dass im Sommer möglicherweise ein Rekord-Transfer die Trennung zwischen Spieler und Klub endgültig machen könnte.

