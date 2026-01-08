Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Spanien Super Cup
team-logoAtletico Madrid
King Abdullah Sports City
team-logoReal Madrid
GOAL

Real Madrid vs. Atletico Madrid heute im Live Stream und live im TV sehen: Wer zeigt / überträgt den spanischen Supercup?

Real Madrid vs. Atletico Madrid heißt es im zweiten Halbfinale der Supercopa! Wir verraten, wo Ihr im TV und Livestream einschalten könnt.

Im ersten Halbfinalduell standen sich der FC Barcelona und Athletic Bilbao gegenüber, heute (Do., 8. Januar) werden die beiden Hauptstadtklubs Atletico und Real Madrid um den Einzug ins Finale kämpfen. Ab 20 Uhr rollt im King Abdullah Stadion (Jeddah) der Ball.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Real Madrid vs. Atletico Madrid heute im Live Stream und live im TV sehen: Wer zeigt / überträgt den spanischen Supercup?

Wenn Ihr nach einem Weg sucht, die Supercopa hierzulande live zu sehen, seid Ihr bei Sportdigital FUSSBALL richtig aufgehoben. Die Plattform besitzt die Rechte am Turnier und wird ab 19.45 Uhr mit seiner Übertragung live gehen.

Darüber hinaus könnt Ihr aber auch bei MagentaSport oder DAZN vorbeischauen. Beide Dienste haben die Sportdigital-Übertragung nämlich in ihren Sportpaketen inkludiert - dort könnt Ihr das Halbfinale also ebenfalls verfolgen. 

Atletico Madrid vs. Real Madrid: Aufstellungen

Themen der Woche: Was war bei Atletico Madrid los?

Bei den (nominellen) Gastgebern lief es am vergangenen Wochenende nur bedingt gut. Atletico musste sich mit einem 1:1 gegen Real Sociedad San Sebastian begnügen, weshalb der dritte Rang in der Liga vorerst an Villareal verloren ging.

Die Madrilenen dürften also mit ordentlich Motivation in das Duell mit dem Stadtrivalen gehen, und auch das Selbstbewusstsein dürfte groß sein: Im September gewann Atletico das Derby mehr als deutlich mit 5:2.

Themen der Woche: Was war bei Real Madrid los?

Und wie sieht es bei Real aus? Nachdem die Königlichen im Dezember einen kleinen Durchhänger hatten, holten sie zuletzt vier Siege in Serie - darunter ein 5:1 über Real Betis, der erste Sieg der Saison, in dem Madrid fünf Tore in einem Spiel erzielte.

Die Schlagzeilen nach Abpfiff waren allerdings eher negativ: Vinicius Junior wurde erneut von den heimischen Fans ausgepfiffen, weshalb sich Trainer Xabi Alonso schützend vor seinen Stürmer stellen musste. Zuletzt wurde berichtet, dass im Sommer möglicherweise ein Rekord-Transfer die Trennung zwischen Spieler und Klub endgültig machen könnte

Form

ATM
-Form

Tor erzielt (kassiert)
12/6
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

RMA
-Form

Tor erzielt (kassiert)
13/6
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

ATM

Letzte 5 Spiele

RMA

1

Sieg

2

Unentschieden

2

Siege

8

Erzielte Tore

6
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Atletico Madrid vs Real Madrid: Die Tabellen

