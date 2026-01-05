Nach gellendem Pfeifkonzert für Vinicius Junior: Real Madrids Trainer Xabi Alonso wählt klare Worte

Alonso wurde auf der Pressekonferenz nach der Partie auf die Pfiffe bei Vinicius' Auswechslung angesprochen. Der Real-Coach gab seinem Spieler eindeutige Rückendeckung, lobte dessen Leistung: "Ich denke, Vini hat heute viel zu unserem Spiel beigetragen. Er fand gut rein und hat die Gelbe Karte gegen Ortiz provoziert, sodass Betis früh seinen Rechtsverteidiger tauschen musste. Vini war sehr gefährlich, besonders in der ersten Halbzeit", so Alonso.

Pfiffe gegen Vinicius sind derweil nichts Neues. Schon beim 2:0-Sieg gegen den FC Sevilla kurz vor Weihnachten gab es bei der Auswechslung des Brasilianers ein gellendes Pfeifkonzert im Bernabeu. Daraufhin sorgte Vinicius für Wirbel, da er unmittelbar nach Abpfiff sein Profilbild auf Instagram änderte: Statt ihm im Real-Trikot ist dort seitdem ein Foto von ihm im Dress der brasilianischen Nationalmannschaft zu sehen.

Spekulationen über eine mögliche Unzufriedenheit in Madrid befeuerte er damit inmitten seiner weiterhin ungeklärten Vertragssituation zusätzlich. Vinicius' Arbeitspapier läuft 2027 aus und bis dato konnte man sich nicht auf eine Verlängerung einigen. Gerüchten zufolge sollen die Gehaltsforderungen von Vinicius den Königlichen noch zu hoch sein.