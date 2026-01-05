Real Madrids Trainer Xabi Alonso hat sich nach dem 5:1-Sieg der Königlichen gegen Real Betis am Sonntag schützend vor seinen Superstar Vinicius Junior gestellt.
Nach gellendem Pfeifkonzert für Vinicius Junior: Real Madrids Trainer Xabi Alonso wählt klare Worte
Vinicius bei Auswechslung von einigen Real-Fans ausgepfiffen
Als Vinicius, der bei dem überzeugenden Heimerfolg ohne direkte Torbeteiligung blieb, in der 77. Minute ausgewechselt wurde, setzte es Pfiffe von den Rängen. Besonders laut wurde das Pfeifkonzert einiger Real-Fans, als der Stadionsprecher den Namen des brasilianischen Offensivspielers ausrief.
Vinicius wirkte auf dem Weg nach draußen gefrustet, nachdem er im elften Ligaspiel in Folge keinen eigenen Treffer beisteuern konnte. Auch die Reaktion der Anhänger schien den 25-Jährigen, der sichtlich enttäuscht etwas vor sich hin murmelte, zu verärgern.
- Getty Images Sport
Real Madrid: Xabi Alonso stellt sich demonstrativ hinter Vinicius Junior
Alonso wurde auf der Pressekonferenz nach der Partie auf die Pfiffe bei Vinicius' Auswechslung angesprochen. Der Real-Coach gab seinem Spieler eindeutige Rückendeckung, lobte dessen Leistung: "Ich denke, Vini hat heute viel zu unserem Spiel beigetragen. Er fand gut rein und hat die Gelbe Karte gegen Ortiz provoziert, sodass Betis früh seinen Rechtsverteidiger tauschen musste. Vini war sehr gefährlich, besonders in der ersten Halbzeit", so Alonso.
Pfiffe gegen Vinicius sind derweil nichts Neues. Schon beim 2:0-Sieg gegen den FC Sevilla kurz vor Weihnachten gab es bei der Auswechslung des Brasilianers ein gellendes Pfeifkonzert im Bernabeu. Daraufhin sorgte Vinicius für Wirbel, da er unmittelbar nach Abpfiff sein Profilbild auf Instagram änderte: Statt ihm im Real-Trikot ist dort seitdem ein Foto von ihm im Dress der brasilianischen Nationalmannschaft zu sehen.
Spekulationen über eine mögliche Unzufriedenheit in Madrid befeuerte er damit inmitten seiner weiterhin ungeklärten Vertragssituation zusätzlich. Vinicius' Arbeitspapier läuft 2027 aus und bis dato konnte man sich nicht auf eine Verlängerung einigen. Gerüchten zufolge sollen die Gehaltsforderungen von Vinicius den Königlichen noch zu hoch sein.
Real Madrid winkt nach Derby gegen Atletico ein Final-Clasico
Öffentlich zur Schau gestellten Frust über seine Auswechslung wie beim Clasico im Oktober gab es von Vinicius am Sonntag jedoch nicht. Nachdem er gegen den FC Barcelona vom Feld genommen worden war, stapfte er stocksauer in die Kabine und drohte sogar offen mit einem Abgang.
Alonso setzte seine versöhnlichen Töne nach dem wichtigen Dreier gegen Betis derweil fort und betonte, dass Vinicius in den kommenden Wochen eine wichtige Rolle einnehmen werde: "Er macht immer weiter, spielt mannschaftsdienlich. Mir persönlich hat Vinicius' Leistung heute gefallen. Er wird jetzt fundamental für uns, schon in der Supercopa gegen Atletico."
Real trifft am Donnerstag im Halbfinale des spanischen Supercups auf den Stadtrivalen. In einem möglichen Finale am Sonntag könnte es zum Clasico gegen Barca kommen, das im anderen Halbfinale gegen Athletic Bilbao antritt.
- Getty Images Sport
Vinicius Junior: Seine Zahlen für Real Madrid in 2025/26
- Einsätze: 25
- Tore: 5
- Assists: 8