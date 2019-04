Real Madrid angeblich mit PSG-Star Adrien Rabiot einig

Adrien Rabiot hat angeblich einen neuen Klub gefunden. Der bei PSG degradierte Mittelfeldmann soll sich mit Real Madrid einig sein.

ist sich angeblich mit Adrien Rabiot von über einen Wechsel im Sommer einig. Der Mittelfeldspieler hat laut Canal+ einem Wechsel mündlich zugestimmt. Eine Ablöse muss mit den Franzosen nicht verhandelt werden, läuft der Vertrag des Nationalspielers doch im Sommer aus.

Erlebe LaLiga live und auf Abruf auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Die Berichte aus decken sich mit einer Meldung der spanischen AS, die kürzlich eine Kontaktaufnahme zwischen Real und Rabiot öffentlich machte. Seit Rabiots Wechselwunsch bekannt ist, schmort der 24-Jährige in Paris auf der Tribüne. In Madrid könnte er das Zentrum rund um den deutschen Nationalspieler Toni Kroos verstärken.

Zuletzt war Rabiot unter anderem beim sowie beim als Neuzugang gehandelt worden. Laut AS war es Zinedine Zidane, der nach seiner Rückkehr den Transfer seines Landsmanns forcierte. Nach Eder Militao und Rodrygo wäre Rabiot der dritte Neuzugang für die Königlichen.