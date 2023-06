Mbappé hat die einseitige Option auf eine Vertragsverlängerung bei PSG laut eigener Aussage nie in Erwägung gezogen.

Kylian Mbappé hat die einseitige Option auf eine Vertragsverlängerung bei Paris St.-Germain laut eigener Aussage nie in Erwägung gezogen. Das teilte der Vize-Weltmeister am Dienstag der französischen Nachrichtenagentur AFP mit. Demnach habe Mbappé die Klubverantwortlichen schon am 15. Juli 2022 darüber informiert, dass er von dieser Möglichkeit im kommenden Sommer keinen Gebrauch machen werde.

Mbappés Vertrag läuft im Sommer 2024 aus, mit der Aktivierung der Option hätte sich der Stürmerstar ein weiteres Jahr an PSG gebunden. Am Montag hatte die Sporttageszeitung L'Équipe zunächst berichtet, dass Mbappé seinen Klub per Brief darüber in Kenntnis gesetzt habe, diese Option nicht zu ziehen. "Der einzige Zweck des Briefes war aber die Bestätigung dessen, was längst besprochen war", hieß es in Mbappés Statement.

"Kylian Mbappé und sein Umfeld bestätigen, dass sie im Laufe des Jahres nie wieder mit dem Verein über diesen Punkt gesprochen haben, außer vor zwei Wochen, als sie den Versand des Schreibens ankündigten. Es wurde auch nicht über eine mögliche Verlängerung gesprochen", hieß es weiter.

Der Franzose will seinen Vertrag aber erfüllen. "Kylian Mbappé hatte bereits in den letzten Wochen öffentlich bekräftigt, dass er in der nächsten Saison in Paris spielen wird", erklärten Mbappé und sein Umfeld: "Er hat in diesem Sommer nicht um seinen Abschied gebeten, sondern dem Verein lediglich bestätigt, dass sein zusätzliches Jahr nicht aktiviert wird."

Mbappé kommentiert Bericht: "Lügen!"

Paris denkt nun aber wohl über einen Verkauf seines Ausnahmespielers in diesem Sommer nach, um doch noch eine Ablösesumme generieren zu können. Als potentieller Abnehmer wird schon seit geraumer Zeit Real Madrid gehandelt. Wie ESPN berichtet, will Real schon in diesem Sommer ein Angebot für Mbappé abgeben, um ihn aus Paris loszueisen. PSG sei zudem ab einer Ablösesumme von 150 Millionen Euro gesprächsbereit.

Einen Bericht von Le Parisien mit der Überschrift "PSG: Kylian Mbappé will schon im Sommer zu Real wechseln", kommentierte der Stürmer bei Twitter mit den Worten: "Lügen! Ich habe bereits gesagt, dass ich nächste Saison bei PSG weitermachen werde, wo ich sehr glücklich bin."