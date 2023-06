"Habe ich den Ballon d'Or verdient? Ja!" Kylian Mbappé mit klarer Ansage

Nach einer überragenden Saison zeigt sich Kylian Mbappé im Rennen um den Ballon d'Or selbstbewusst.

WAS IST PASSIERT? Kylian Mbappé hat sich optimistisch zu seinen Chancen bei der Verleihung des Ballon d'Or geäußert und eine klare Ansage mitgeschickt.

WAS WURDE GESAGT? "Habe ich den Ballon d'Or verdient? Was zählt nach den neuen Kriterien? Die Netzhaut zu verbrennen, Tore zu schießen und etwas zu bewirken? Ich denke, ich erfülle diese Kriterien. Ich würde sagen, ja, aber es sind die Leute, die abstimmen, und ich bin immer optimistisch", sagte Mbappé gegenüber TF1.

"Es ist immer schwierig, über eine individuelle Auszeichnung zu sprechen. Denn man muss sich selbst in Szene setzen. Das ist etwas, das in der breiten Öffentlichkeit nicht unbedingt gut ankommt", so Mbappé weiter.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty/GOAL

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Superstar von Paris Saint-Germain krönte sich in dieser Saison zum französischen Meister und holte mit der französischen Nationalmannschaft die Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft in Katar.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 24-Jährige wusste auch in diesem Jahr für PSG zu überzeugen. In 43 Spielen erzielte der Stürmer 41 Tore und zehn Vorlagen.